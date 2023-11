Ecco altre 43 telecamere: "La città sarà più sicura"

La videosorveglianza comunale a Osimo sarà presto implementata. In programma, infatti, c’è l’installazione di quarantatré nuove telecamere con due progetti: un primo ampliamento del sistema di videosorveglianza (valore 100mila euro), che prevede l’installazione di 34 nuove telecamere (12 di contesto e 22 dotate di tecnologia Ocr), e un secondo da 30mila euro, che ha goduto del cofinanziamento del ministero dell’interno: una nuova telecamera con tecnologia Ocr e otto di contesto. "L’obiettivo dei progetti è di aumentare la presenza di telecamere Ocr in tutto il territorio, in particolare nei principali snodi viari, così che le forze di polizia possano avere a disposizione i dati grazie al collegamento col ‘Sistema targhe e transiti’ del ministero – afferma l’assessore alla polizia, Federica Gatto –. Sul finire di ottobre è stato firmato il contratto di affidamento di entrambi i progetti e nella prima metà di novembre saranno installate le nuove spycam. A quel punto, a Osimo ci saranno 121 telecamere, che copriranno l’intero territorio comunale. In questo modo si sta realizzando una grande infrastruttura di sicurezza che si estende dal centro alle periferie, puntando sulle tecnologie di nuova generazione, capaci cioè di controllare non solo da un punto di vista penale e amministrativo, ma anche di tracciare i flussi veicolari e di rilevare così le arterie viarie più congestionate". Il 23 ottobre, intanto, è scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al bando comunale di cofinanziamento per l’acquisto di sistemi di sicurezza e videosorveglianza. "Il contributo massimo era di 500 euro per ciascuna richiesta – fanno sapere dal Comune –. Dato che per il 2023 sono state iscritte a bilancio risorse per 20mila euro, a fronte dei diecimila dell’anno scorso, si riuscirà a concedere il massimo del contributo a ogni progettualità. Il contributo si accompagna al Bonus sicurezza, che prevede la detrazione fiscale del 50% sulle spese di installazione di sistemi di sicurezza o allarme. Grazie a questo contributo, in nove anni sono stati installati circa 200 sistemi privati di sicurezza. In particolare, nel 2020 il contributo è passato da un massimo di 250 a 500 euro: ciò ha portato a un forte aumento delle richieste dei cittadini, infatti quest’anno sono stati presentati 30 progetti a fronte di undici per il 2019".