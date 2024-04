Ecco Baustelle, Vecchioni e Levante

Si annuncia un aprile ricco di concerti pop nella nostra provincia. Il mese appena cominciato, infatti, ha in serbo molti appuntamenti per gli amanti del rock e del cantautorato, inteso nel più ampio senso del termine. Si inizia martedì 9 aprile al teatro delle Muse di Ancona, dove sono attesi i Baustelle, una delle migliori band ‘indie’ italiane, che in primavera girerà l’Italia con il suo "Intimo sexy! Elvis a teatro 2024", dodici concerti che permetteranno di assaporare tutte le sfumature di "Elvis", l’ultimo album del trio composto da Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi, che segna il riappropriarsi nello spirito e nella forma di un’essenza rock. Venerdì 19, al PalaBaldinelli di Osimo, sarà la volta di uno dei cantautori storici italiani, Roberto Vecchioni, che porterà nelle Marche il suo "L’infinito tour". Come ha spiegato lo stesso artista, il tour è "un grande spettacolo di canti, immagini e monologhi. Emerge un mio concetto recente, nuovo, di grande amore per tutto ciò che si fa e si vive. Ma è anche una specie di ritorno, uno sguardo sul passato con le canzoni di prima… E come poi tutto si sia ricomposto in un’unica idea, che è quella di amare la vita comunque sia, bella o brutta, perché in realtà è sempre bella. Siamo noi che a volte la immaginiamo in un altro modo". Ritorno alle Muse lunedì 22, quando a esibirsi sarà Levante. La cantautrice siciliana ha celebrato i suoi primi dieci anni di carriera con l’album "Opera futura", che ora è pronta a promuovere nel corso di un lungo tour. Due giorni dopo, mercoledì 24, al Mamamia di Senigallia arriverà Vasco Brondi. A tre anni di distanza da "Paesaggio dopo la battaglia", il primo album pubblicato a suo nome dopo la conclusione del progetto "Le Luci della centrale elettrica", l’artista ha annunciato una serie di concerti radunati sotto il titolo "Un segno di vita", il titolo del nuovo album di inediti di recente pubblicazione. Venerdì 26, sempre alle Muse di Ancona, ci sarà un evento internazionale, "The Blues Brothers - The Smash Hit", la più grande produzione teatrale itinerante dei Blues Brothers al mondo. Con Brad Henshaw nel ruolo di uno dei due fratelli anarchici, Jake, e una band del vivo, lo show riporta allo spirito del blues che negli anni ‘70, da una commedia di John Belushi e Dan Aykroyd, diede vita a The Blues Brothers, da subito un fenomeno negli Usa. Il giorno dopo al Palaprometeo è atteso Baby Gang, controverso rapper al centro di varie polemiche. Tutt’altro genere domenica 28 al teatro La Fenice, dove canterà Amedeo Minghi, un cantautore decisamente tradizionalista.