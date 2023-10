Ecco chi era Concetta: "Dalla paura alla rinascita. Così aveva trovato la forza di denunciare le violenze"

"Concetta quando si è rivolta a noi era una donna impaurita, piegata da anni di maltrattamenti sistematici. Era rinata negli ultimi tempi. L’ultima conquista di cui andava fiera: venire a piedi dal parcheggio alla nostra sede, senza guardarsi le spalle". Così le volontarie dello sportello antiviolenza Artemisia di Fabriano ricordano Concetta Marruocco e il percorso, non certo semplice, svolto affianco a lei. La 53enne si era avvalsa del supporto dello sportello antiviolenza fabrianese, trovando il coraggio di denunciare la persona che da tempo faceva del male a lei e a sua figlia. E ora le donne di Artemisia vogliono far sapere a tutti chi era Concetta. In un video messaggio raccontano la forza di volontà e la tenacia di mamma Concetta. "Noi donne dell’associazione Artemisia – esordisce la presidente Giuseppina Tobaldi in video – ci teniamo a parlare di Concetta. Del percorso fatto con noi allo sportello antiviolenza, ci preme che emerga la persona che era al di là dei fatti di cronaca. Quando si è rivolta a noi non era la donna che è apparsa nelle foto dei giornali, era una donna impaurita piegata da anni di maltrattamenti sistematici. Ha trovato la forza di denunciare quando la violenza ha iniziato a colpire la figlia minorenne, aveva fin lì subito in silenzio violenze fisiche, sessuali e psicologiche molto gravi. Anche sul piano economico subiva il totale controllo del marito tanto da trovarsi costretta a pagare i suoi debiti. Con noi ha instaurato fin da subito un rapporto empatico e di fiducia. Ha trovato nelle operatrici dei punti di riferimento del suo desiderio di cambiamento".

"Aveva deciso – aggiungono le donne dello sportello antiviolenza – di chiudere i rapporti con il marito, abbiamo visto crescere la sua consapevolezza della violenza e di se stessa – prosegue la referente dell’associazione – Nel periodo in cui ha accompagnato la figlia messa in protezione in una struttura per minorenni, si è sentita al sicuro, sebbene desiderasse ricostruirsi una vita autonoma e libera al di fuori della comunità. Per lei non è stato facile, ma gli è stato utile per ripercorrere il suo vissuto alla luce delle nuove consapevolezze, come aveva anche riferito nella testimonianza in tribunale nel processo a carico del marito per i reati di maltrattamenti e lesioni aggravate lo scorso 14 settembre. Sia prima che dopo la permanenza in struttura aveva un intenso rapporto umano con le operatrici. L’avevamo vista rinata negli ultimi tempi, dal punto di vista della cura di sé, dello stato d’animo fiducioso e positivo e della chiarezza del suo progetto di vita. Chiaramente consapevole della pericolosità del suo ex marito di cui sentiva la minaccia, dal momento che era tornata nella sua abitazione con la figlia. Però più forte era il desiderio di riprendere in mano la sua vita. Ci piace ricordarla fuori dal controllo del marito, quando, anche se per poco tempo, ha potuto sperimentare il godere a pieno delle sue passioni e di piccole, ma preziose, libertà. L’ultima conquista di cui andava fiera: venire a piedi dal parcheggio alla nostra sede senza guardarsi le spalle".