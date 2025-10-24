Ecco "CineOff", spazio agli indipendenti

Quattro giorni dedicati al cinema indipendente ad Ancona. Accade grazie ‘CineOFF‘, che dal 30 ottobre al 2 novembre proporrà cortometraggi e lungometraggi italiani e internazionali, oltre documentari e opere firmate dagli studenti delle scuole superiori. Giovedì 30 (ore 18.30) al Ridotto delle Muse si inizierà con un dialogo tra Giorgiomaria Cornelio, poeta, scrittore e regista, e Claudio Pauri, regista e co-direttore artistici del festival sul tema "Il cinema come resistenza". Previsto anche un laboratorio di scrittura condotto da Cornelio e Cecilia Coppari.

Venerdì 31 saranno proiettati ‘Ya Hanouni’, vincitore del premio per il miglior cortometraggio internazionale, ‘Oltre il tempo, l’amore’ (miglior documentario) e sarà presentato "Dolls of Dresden", (miglior lungometraggio internazionale),con incontro alla presenza del regista. Ci sarà poi l’anteprima del corto "Pane, amore e libertà", accompagnato da una discussione sulla violenza economica. Ospite speciale, e membro della giuria, sarà l’attrice Yeva Sai (foto), interprete di ‘Mare fuori, taxi mon amour’.

Sabato 1 ‘Fucina Creativa’, da Zecchiero a Velò, prevede l’Incontro con Alessandra Salvoldi, sceneggiatrice e attrice, sul tema della scrittura terapeutica, e l’evento "Farmacia Artistica" con reading e cinema party. Domenica 2, di nuovo al Ridotto delle Muse, spazio a ‘Storie Italiane’, tra incontri e proiezioni di cortometraggi e documentari premiati, tra cui "Solo Lina" e "A Domani".

Previste inoltre la cerimonia di premiazione per il premio CinemaèDonna e il premio Cna Cinema e Audiovisivo Marche e la proiezione di "Tre regole infallibili", vincitore del miglior lungometraggio italiano. Il festival, ideato da Elena Casaccia, Fabrizio Saracinelli e Giulia Betti come luogo d’incontro del cinema indipendente, vuole affrontare gli scenari futuri del cinema che sta vivendo un momento particolare. Le sale rischiano di scomparire, così come le ritualità sociali che ad essa si accompagnano creando momenti di condivisione, di dialogo e di incontro. La fruizione di film e serie è sempre più individualistica, anche in virtù dell’egemonia delle piattaforme di streaming.

Per l’assessore alla Cultura Marta Paraventi il festival "rappresenta un tassello prezioso nella proposta culturale della città. È proprio nel cinema indipendente che si custodisce la libertà creativa, la sperimentazione e la capacità di raccontare la realtà con sguardi nuovi e autentici".

Per il presidente di Fondazione Marche Cultura - Marche Film Commission Andrea Agostini "sostenere manifestazioni come questa significa investire nella cultura cinematografica delle Marche e valorizzare il cinema indipendente, che rappresenta un laboratorio fondamentale di sperimentazione e ricerca artistica. CineOFF si conferma un’importante vetrina per autori emergenti e opere prime, e a consolidare Ancona come punto di riferimento per il cinema d’autore".

I direttori artistici Elena Casaccia e Claudio Pauri sottolineano che il festival "portano sul grande schermo film che non trovano posto nei multisala, ma che sono dei piccoli gioielli da scoprire, racconti intimi e personali, con un’originalità fuori dal comune. Opere che non inseguono logiche di mercato, algoritmi o tendenze del momento, che non danno risposte ma pongono domande, film che testimoniano quanto il cinema sia ancora vivo e pulsante".