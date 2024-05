Ecco "Cinquant’anni di libidine". Sorpresa, sul palco sale Jerry Calà

Tre giorni all’insegna del revival anni ’80-’90 con ospite d’onore il comico e regista Jerry Calà e i suoi "cinquant’anni di libidine". E’ il Play park 80/90 organizzato per venerdì, sabato e domenica prossima al parco Primo Maggio di Chiaravalle. Si inizierà venerdì dalle 21 con una serata afro e i "dj on stage". Si susseguiranno sul palco durante la serata: Fabrizio Fattori, Fary, Francesco Zavarella, Frank Nastri, Djmeo e Pery. L’indomani, sabato, farà tappa al parco Primo Maggio il tour "Love generation 90", la tournee italiana dedicata agli anni ’90. Domenica (dalle 21) la chiusura in grande con il concert-show di Jerry Calà (nella vita Calogero Alessandro Augusto Calà) "Cinquant’anni di libidine".

"Arriva a Chiaravalle il grande artista Jerry Calà – commentano dalla Pro Loo che organizza l’evento – Con il suo spettacolo ‘50 anni di Libidine’ torneremo indietro nel tempo, ripercorreremo insieme al re delle serate degli anni Ottanta le canzoni più iconiche tra una gag e l’altra. Vietato mancare". L’attore siciliano, componente del gruppo cabarettistico I Gatti di Vicolo Miracoli agli albori della sua carriera, ha raggiunto la popolarità proprio negli anni ‘80 interpretando commedie di successo e divenendo uno dei volti più noti della commedia italiana dell’epoca. Calà ha interpretato anche ruoli drammatici in film di Gian Luigi Polidoro (Sottozero), Pupi Avati (l’episodio d’apertura di Sposi) e Marco Ferreri, vincendo sotto la regia di quest’ultimo il Premio del Gotha della Critica italiana come miglior attore al Festival internazionale del cinema di Berlino nel 1993 (Diario di un vizio). Non mancheranno i suoi i tormentoni divenuti popolarissimi anche in altri celebri film anni Ottanta, tra cui: Domani mi sposo, Un ragazzo e una ragazza e Colpo di fulmine di Marco Risi, ma anche Il ragazzo del Pony Express di Franco Amurri, per il quale ha inciso assieme a Umberto Smaila il singolo Pony Express Time.

Prima di Jerry Calà domenica, alle 17, sul palco che sarà allestito nell’ampio parco chiaravallese, saliranno Gianluca Gdj Binci e Alessio Miranda con "I love 80&90". Una tre giorni di balli, amarcord e tanto divertimento dedicata agli appassionati della musica e cinema degli ultimi due decenni del secolo scorso.

Sara Ferreri