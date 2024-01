"Ecco come avviare un’impresa". Le lezioni della Caritas diocesana

Un "accompagnamento" per chi voglia avviare un’impresa. A metterlo in piedi la Caritas Diocesana di Fabriano-Matelica, che con l’obiettivo di "incentivare anche la creatività, e dunque di stimolare la raccolta di nuove idee e progetti per lo sviluppo personale e del territorio nonché per la creazione di nuove opportunità di lavoro", propone un percorso formativo e di supporto per l’avvio di nuove attività. L’organizzazione è della Caritas Diocesana in collaborazione con l’Unione Montana dell’Esino Frasassi, i Comuni di Fabriano, Matelica, Sassoferrato, Cerreto d’Esi, Genga, La Fondazione il Vallato, gCube srl e la Fondazione Itinera. Hanno promosso e organizzato un corso di formazione e accompagnamento intitolato: "Hai un’idea per la tua impresa? Noi ti aiutiamo a realizzarla". "I destinatari – spiegano i promotori – sono persone disoccupate o inoccupate tra 25 e 45 anni residenti o domiciliate nei Comuni della Diocesi. Il percorso formativo e di accompagnamento sarà promosso attraverso i siti e i canali social dei partner coinvolti e per la formazione e per consentire la sperimentazione di questa esperienza pilota si prevede la realizzazione di classi di non più di trenta persone". "Sarà data priorità – aggiungono gli organizzatori – a coloro che presentano una idea più definita, innovativa, di sviluppo del territorio e di impatto occupazionale, con particolare attenzione alle problematiche ambientali, digitali e a quelle relative ai soggetti vulnerabili e marginali". Previsti approfondimenti sull’imprenditorialità e workshop su start-up e case studies di successo, ma anche sugli aspetti amministrativi, giuridici e normativi dell’avvio d’impresa. Durante le varie lezioni interverranno testimonial ed esperti, "occasione per un confronto ampio e stimolante". Si prevedono 30 ore di aula, 30 ore di consultazione on-line e almeno otto di workshop. Al termine del corso saranno individuate le idee che hanno un "miglior livello di definizione e i potenziali imprenditori saranno affiancati, in una relazione individuale da un pool di professionisti che li aiuteranno ad identificare gli step per l’avvio di ciascuna idea". Le iscrizioni sono appena partite e c’è tempo fino al 29 febbraio per presentare le domande. Il corso di formazione gratuito si terrà due giorni alla settimana (la mattina) ad aprile nei locali del Cag di Fabriano. Conclusione e restituzione degli esiti del percorso è prevista per il 30 giugno.

sa. fe.