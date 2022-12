Ecco come cambia la viabilità in centro

La festa in piazza della Repubblica avrà inevitabili conseguenze sulla viabilità del centro. Nella piazza sosta e fermata saranno vietati già dalle 8; la circolazione dei veicoli dalle 16. In via Gramsci la circolazione da piazza del Papa sarà vietata dalle 16, mentre in via Pizzecolli è prevista l’inversione del senso di marcia tra le vie Bernabei e Matas e nel tratto tra le piazze Stracca e San Francesco. I veicoli da piazza Stracca potranno scendere in direzione piazza San Francesco per poi transitare su via Matas. In via Bernabei dalle 16 ci sarà l’obbligo di svolta a destra all’incrocio con via Pizzecolli; obbligo di svolta a destra all’incrocio con via Matasvia Fanti in direzione via Fanti. In piazza del Senato dalle 16 è autorizzato il transito di tutti i veicoli verso piazza Stracca, dove ci sarà l’obbligo di proseguire verso via Pizzecolli.