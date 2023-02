Ecco come diventerà l’area dei silos al porto "Dal degrado a una cittadella futuristica"

Se il futuro del mare è "green", il futuro del porto di Ancona è "Eagle". Grazie ad un progetto, quello della Frittelli Maritime Group, destinato a rivoluzionare in chiave positiva la principale infrastruttura della Dorica. A partire da un’area storica, quella dei silos e dell’ex Bunge, abbandonata da una dozzina di anni e pronta ad una enorme trasformazione. Autorità e stakeholders, giovedì alla festa dei 120 anni di Fmg al Teatro delle Muse, sono stati chiari: "Avrà ricadute straordinarie per il territorio". Perché, di fatto, è l’investimento più importante degli ultimi cinquant’anni in materia di logistica portuale realizzato da un imprenditore privato, l’armatore illuminato Alberto Rossi, in piena sinergia con il pubblico.

Eagle sposerà ecosostenibilità e futuribilità, ma anche socialità. Nell’ambito della riqualificazione degli spazi posti dietro alle banchine 19, 20 e 21, Rossi e il suo entourage realizzeranno il Frittelli Maritime Group Village. Per capirci: una cittadella da più di 20mila metri quadri. Ma non soltanto a servizio dell’azienda, bensì a servizio dell’intera comunità. Sì, certo. Ci saranno uffici e magazzini per lo stoccaggio delle merci, definiti "attrattivi". Sicuramente utili per tante imprese portuali perché assicureranno capienze mai viste prima. Ma ci saranno anche aree dedicate al relax (compresa una palestra), all’intrattenimento, al divertimento, accanto a saloni per le esposizioni e dove realizzare eventi su misura. Insomma, un colpo di spugna per cancellare i resti dell’ex Bunge e sui quali costruire un complesso orientato al domani. Che difficilmente se ne vedono di simili in Italia. E il tutto prodotto seguendo rigide tecniche e regole ambientali stringenti. Basti pensare all’intervento che permetterà di creare una comunità energetica, grazie al maxi impianto fotovoltaico che produrrà energia per soddisfare il fabbisogno di oltre 600 famiglie. Un po’ di quella prodotta alimenterà il polo della Frittelli Maritime Group, la restante sarà destinata proprio alla città. E proseguendo nel rispetto dell’ambiente, soltanto nell’avvio delle operazioni propedeutiche alla realizzazione della cittadella Fmg sono già stati rimossi più di 4mila metri cubi di amianto.

Ci sono poi altri due obiettivi da concretizzare: quello più a breve termine, entro il 2025, d’intesa con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale per abbattere le emissioni di gas del 30%; quello più a lungo raggio, il sogno di Alberto Rossi, con lo spostamento dell’attracco dei traghetti in quella zona portuale, facendo risparmiare circa 180mila chilometri di percorrenza delle imbarcazioni con benefici ambientali e di costi. "Eagle è il progetto che più mi affascina", la voce dell’armatore dal palco delle Muse. Ma affascina anche la città tutta, che pensa ad un porto rivoluzionato, più accessibile per tutti e green.

Giacomo Giampieri