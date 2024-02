Ecco come era prima

La "discarica" nata e alimentata nel corso delle settimane all’esterno della Corte di Appello di Ancona non c’è più. Un intervento pressoché perfetto nei dettagli ha fatto scomparire il degrado causato dal cantiere che da mesi è operativo nella sede della Corte in pieno centro urbano. Nel corso della settimana c’era stato l’annuncio dello sgombero da parte delle autorità competente dell’area interessata, situata nella parte di via Zappata, il tratto parallelo a piazza Roma dove si trovano anche gli uffici comunali dei lavori pubblici. In uno spazio delimitato erano stati accantonati dei rifiuti della lavorazioni e sacchi di spazzatura che giacevano sul suolo pubblico da mesi. Uno scenario che non poteva passare inosservato, specie se in pieno centro, in una zona di largo transito, senza dimenticare che nei pressi dl punto di ubicazione della discarica c’è anche l’ingresso a un sito archeologico molto prezioso, una Domus Romana purtroppo non adeguatamente sfruttata a livello turistico.

Alla rimozione dei rifiuti ha provveduto l’impresa interessata. Lo aveva comunicato il tribunale stesso, tramite la dirigente amministrativa, a cui il Carlino aveva chiesto informazioni circa la presenza datata nel tempo del cumulo di rifiuti. "Si evidenzia in ogni caso che i sacchi non contengono scarti pericolosi – aveva scritto in una nota il direttore amministrativo Lucia Ferranti - ma solo pannelli di isolante che sono stati asportai dalle pareti della terrazza dell’edificio di questa Corte. Si tratta di materiali inerti, derivanti dai lavori di ristrutturazione in corso nel Palazzo della Corte di Appello che devono essere smaltiti periodicamente secondo le procedure previste".

Ora, dopo le segnalazioni del nostro giornale il problema è stato risolto, anche se i lavori non sono ancora conclusi. Nell’immobile infatti sono in corso lavori interni per un ampliamento degli spazi di cui la Corte di Appello soffre da anni. Riguarda il terrazzo all’ultimo piano e nel quale saranno ricavati spazi aggiuntivi per gli uffici. Un recuperare 145 metri quadrati di superficie. Il Provveditorato interregionale delle opere pubbliche ha individuato la ditta affidataria dell’appalto e la consegna del cantiere è avvenuta il 27 aprile 2023. I lavori attualmente sono in corso di esecuzione, con ultimazione prevista nel primo semestre del 2024.