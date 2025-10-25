"Ecco come essere la moglie perfetta"

Il Teatro delle Muse di Ancona ospita un seminario intensivo che illustra al pubblico le dieci regole per trasformarsi nella moglie perfetta. Il titolo è "Si può far". Un’iniziativa di qualche maschilista fuori tempo massimo? No, per fortuna è solo uno spettacolo. Oggi, domani e da martedì 28 a domenica 2 novembre (ore 19) nella Sala Melpomene va in scena "La moglie perfetta", in cui Giulia Trippetta (anche autrice e regista) interpreta Luisa, insegnante di un singolare corso per ‘aspiranti mogli’. Sul palco una lavagna, una sedia di scuola e una donna vestita come negli anni ’50. L’effetto è ironico e surreale, ma la linea tra gioco e realtà si fa sottile, e il testo si rivela un racconto ‘pungente’ sulle aspettative, i ruoli e la libertà femminile. E sulle contraddizioni della società, di ieri ma anche di oggi. Non a caso la ‘docente’ forse non crede più alle regole che insegna. Lo spettacolo è una produzione Agidi e Marche Teatro. Costumi di Nika Campisi, luci di Simone Gentili, musiche originali di Andrea Cauduro. Biglietti: 07152525, biglietteria@teatrodellemuse.org e vivaticket.it.

Trippetta, da dove nasce l’idea di questo strano corso solo per donne?

"In realtà l’ispirazione viene da un decalogo veramente esistente. Era una sorta di depliant che veniva dato alle ragazze in età da marito, tra i sedici e i vent’anni, nella Spagna dell’epoca di Franco. Depliant che regalerò al pubblico alla fine dello spettacolo".

Un ‘reperto’ di altri tempi? O no?

"All’inizio si sorride, ma in realtà molte di quelle regole sono attualissime, e sono state ‘introiettate’ da molte donne. Io ho fatto una serie di interviste a donne che erano giovani negli anni Cinquanta e Sessanta e ad altre della mia età, più o meno".

E cosa è venuto fuori?

"Negli ultimi decenni sono stati fatti parecchi passi avanti, grazie alle lotte per l’uguaglianza dei diritti tra uomo e donna, ma sotto molti versi le cose non sono cambiate. Non c’è ancora una vera libertà di scelta da parte della donna. Penso soprattutto alla scelta tra lavorare e diventare madre. Per molte è difficile fare entrambe le cose. Per un’artista lo è anche di più".

Cosa bisognerebbe fare?

"Il problema è strutturale. In Paesi come l’Italia, a differenza di altri Paesi, il modo in cui sono organizzate le aziende non aiuta. Bisogna favorire le lavoratrici che decidono di diventare madri".

Uno spettacolo divertente ma anche ‘pessimista’?

"No, non c’è pessimismo. Io pongo degli interrogativi al pubblico più che dare risposte. Poi magari ognuno trova la ‘sua’ risposta. Diciamo che è uno spettacolo ironico con un finale amaro".

Lo definirebbe uno spettacolo femminista?

"Io non sono una femminista accanita, ma è ovvio che riguardo a certe cose c’è ancora tanto da fare. Il patriarcato non è così smaccato come negli anni ‘50, ma avendo una storia di millenni per cambiarlo non bastano settant’anni. Servirebbe un’inversione di rotta".

Quali sono i suoi riferimenti artistici?

"Sono un po’ vintage. Mi sono nutrita della comicità di Franca Valeri, Monica Vitti, Rascel. Ma anche di Anna Marchesini e il Trio, Paola Cortellesi e i Guzzanti, tutta la famiglia!’.

Raimondo Montesi