Ecco come sarà il nuovo mega polo Amazon

Mega polo logistico Amazon alla Coppetella, i nuovi edifici da costruire non potranno essere bianchi ma dovranno prediligere le tonalità delle terre (gamma degli ocra). Dovrà essere evitato "il bianco, notoriamente piuttosto impattante visivamente". È quanto ha prescritto la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche dando esito favorevole all’insediamento. A tre giorni dal Natale la società Amazon Italia logistica srl ha chiesto al Comune il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica mediante procedimento ordinario per la realizzazione, in via Coppetella, del nuovo polo logistico relativo al comparto 2 del piano attuativo denominato "Variante al Progetto Preliminare per il Sistema Interportuale di Jesi". Tra le altre prescrizioni della Soprintendenza i pannelli fotovoltaici dovranno essere "del tipo opaco non riflettente". "Si valuti inoltre la possibilità di realizzarli con coloriture brunite – scrivono - simili alle coloriture delle terre, ivi compresi i relativi sostegni". "In considerazione del fatto che, come asserito nella Verifica di ottemperanza non sono emerse strutture o stratigrafie di natura archeologica – si legge ancora - non si ritiene di subordinare la variante alla procedura di Archeologia preventiva. Tuttavia, si richiede che tutte le operazioni richiedenti scavo e movimentazione terra siano svolte sotto il controllo della Soprintendenza". L’ente ministeriale ha inoltre richiesto "per le sistemazioni a verde sia anche previsto uno scrupoloso piano per le manutenzioni, onde garantirne attecchimento, conservazione e decoro nel tempo".

Sara Ferreri