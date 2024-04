Ecco come sarà il nuovo tragitto

Secondo il nuovo tragitto appena ridisegnato la carovana rosa arrivando da Recanati e passando per Osimo prima di raggiungere Rustico svolterà per Polverigi per la Strada provinciale 4 e poi proseguendo per via dell’Industria Sp2 arriverà alla Sp9 alla zona La ‘Chiusa’ e poi alla Barchetta, zona ex zuccherificio di Jesi. Stavolta i ciclisti non attraverseranno la città di Jesi come avvenuto due anni fa, ma la lambiranno in direzione Monsano. Dal Bivio sulla vecchia strada statale SS76 la carovana procederà in salita verso Monsano dove è previsto un Gran Premio della Montagna. Il vecchio tracciato annunciato lo scorso anno dall’organizzazione, passato Montecosaro, Montelupone, Recanati e Osimo avrebbe dovuto dirigersi verso la frazione Monti di Santa Maria Nuova per poi raggiungere Monsano, Ostra, La Croce, Mondolfo, San Costanzo, Tre Castelli e l’ultima decina di chilometri più pianeggianti verso Fano, al traguardo. Una grande occasione per gli sportivi ed appassionati del ciclismo che potranno seguire la gara nelle varie tappe e al traguardo di tappa.