Ecco come sarà la nuova biblioteca sulla piazza

Biblioteca ‘Benincasa’, via alla progettazione. È stato approvato dalla giunta il documento di fattibilità tecnico-economica, il primo documento di progettazione per i lavori, che definisce le tipologie e la distribuzione degli interventi. Negli ultimi anni la Biblioteca di Ancona ha subito alcune vicissitudini. L’ultima è stata la chiusura della sede originaria di palazzo Mengoni Ferretti in piazza del Plebiscito per la necessità di adeguamenti impiantistici, con il conseguente trasferimento dei servizi a Palazzo degli Anziani. Ovviamente sulla questione si è espresso anche l’assessore alla cultura, Paolo Marasca: "Inutile raccontarsi storie – chiarisce Marasca – il trasferimento a Palazzo Anziani è in parte un disagio. Stiamo migliorando la situazione, lì abbiamo previsto una sala lettura e un deposito per diverse migliaia di volumi, la progettazione è già fatta e le autorizzazioni anche, non ci vorrà molto". Per questo l’emergenza di Palazzo Mengoni Ferretti si è trasformata in opportunità e, anche, in investimento. La giunta comunale infatti ha programmato lavori per 7,2 milioni di euro, di cui 4,6 saranno finanziati con fondi Pnrr: "Sarà – prosegue Marasca – una biblioteca totalmente nuova per Ancona, in linea con i migliori esempi internazionali, che seguono una indicazione precisa: rendere i centri di cultura luoghi di incontro e di aggregazione, di socialità e di comunità. Vogliamo spostare sulla piazza il cuore della Biblioteca, negli ultimi anni relegato sul retro, che è bellissimo, ma resta sacrificato. L’ingresso sul retro sarà dunque più di servizio e dedicato alle attività dell’ente, mentre l’apertura alla città sarà verso la piazza". Il pianoterra su piazza del Plebiscito sarà quindi l’anima della biblioteca: reception, sportello prestito, ma anche sale di lettura con libri a scaffale e spazi di aggregazione. Al piano superiore si troveranno la Biblioteca dei Ragazzi, con spazi ampliati e con una suddivisione per fasce di età. Salendo ancora, nelle sale sontuose del palazzo, si troveranno le collezioni più importanti e le sale studio più riservate, per mettere a disposizione di studenti e studiosi la collezione libraria di Ancona. Saranno recuperati anche i sotterranei attuali, che diventeranno spazi polifunzionali a disposizione delle associazioni.