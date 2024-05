Ecco come sarà l’arena sul mare: "Mai più eventi con il contagocce. Sarà la vera attrazione dell’estate"

Sorgerà dopo la Fontana dei Due Soli di Enzo Cucchi, nell’area del porto antico, e si chiamerà Arena sul Mare, un po’ come quella di Genova che ospita concerti e spettacoli di caratura internazionale.

Un palco davanti alla caserma dei vigili del fuoco, dunque orientato verso l’arco di Traiano e il duomo, nella medesima posizione di quello che in occasione della Notte Bianca del 2019 ospitò i Subsonica, in una complessiva struttura in grado di accogliere fino a cinquemila persone, modulare e capace di ampliarsi o restringersi a seconda delle necessità e della dimensione dell’evento ospitato.

L’Arena sul Mare sarà operativa per tutto il mese di luglio in area portuale e, dopo aver ospitato l’UlisseFest di Lonely Planet con tre giorni di eventi nei primi giorni di luglio, compreso quello con Malika Ayane e Skin ufficializzato nei giorni scorsi, accoglierà altri appuntamenti che il Comune di Ancona sta organizzando proprio in questi giorni. Un mese di Arena per un luglio di spettacoli non solo musicali da vivere all’aperto al porto antico, luogo identitario della città particolarmente amato dagli anconetani: "Mai più estati con eventi col contagocce come in passato – dice l’assessore ai grandi eventi, Angelo Eliantonio –, quest’anno la città non sarà deserta". L’assessore illustra la novità che animerà le notti estive anconetane: "L’Arena sul mare sarà la vera novità dell’estate. Questo nuovo luogo dà ad Ancona la possibilità di farsi notare in uno dei suoi scorci più belli. Concederà alle attività del porto di beneficiare di nuovi ingressi, al centro storico di movimentare la stagione estiva attraverso il richiamo di visitatori dell’hinterland, oltre a quei turisti che normalmente si recano ad Ancona e a quelli strettamente legati all’arrivo delle crociere". La struttura modulare avrà tre differenti possibilità di capienza: la prima da 1900 posti in piedi e 440 seduti, oppure tutti i 2340 in piedi; la seconda da 2000 posti seduti; la terza da 5000 posti in piedi, di cui 2500 seduti. "Sarà posizionata subito dopo la Fontana dei Due Soli, in un ampio spazio concesso straordinariamente dall’autorità portuale, con il palco che sarà posto dando le spalle alla caserma dei vigili del fuoco, praticamente come quello dei Subsonica in occasione del concerto del 2019 – chiarisce ancora Eliantonio –. Il porto è prima di tutto un luogo di lavoro.

Mettere in piedi questo progetto è stato molto complesso perché le prescrizioni in ordine alla sicurezza sono tante. Con l’autorità portuale c’è sintonia su ogni aspetto, l’Arena sul Mare è modulabile a seconda delle esigenze di produzione. Può ospitare fino a cinquemila persone oppure fino a duemila".

E sul calendario degli eventi che accoglierà a luglio conclude: "A breve ci saranno ulteriori novità".

Giuseppe Poli