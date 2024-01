Ecco come sarà. Niente rivoluzioni. Tornerà "piazza" tra vetro e ferro

Nessun volo pindarico, il Mercato delle Erbe verrà riconsegnato alla città mantenendo tutte le sue caratteristiche, però arricchito, migliorato e reso più fruibile e vivibile. Ad assicurarlo sono stati i tecnici incaricati dell’intervento: "La struttura in ferro e il vetro resteranno come da origine, ovviamente ne miglioreremo la qualità. A cambiare saranno le pavimentazioni, più moderne e adatte alla struttura mercatale" rassicura l’architetto Viviana Caravaggi Vivian. Ecco come sarà il Mercato delle Erbe del futuro, non più un vecchio e obsoleto contenitore per poche attività, ma un punto di riferimento commerciale ed enogastronomico destinato a riappropriarsi del suo nomignolo tradizionale: la ‘piazza’.

La mattina resterà principalmente appannaggio del commercio con i 12 negozianti fissi e le circa 15 attività agricole (sono una trentina le imprese del settore iscritte al catasto del commercio agricolo del mercato, ma appena la metà circa quelle attive), le famose ‘tricole’. La vera novità tecnica riguarderà i banchi del pesce che saranno ‘incapsulati’ all’interno di due strutture trasparenti in vetro, una a destra e una sinistra una volta passati attraverso l’ingresso del mercato da corso Mazzini. Le due strutture saranno isolate dal resto dello spazio di vendita per questioni igieniche, gli odori in particolare. Oltre a fungere da contenitore dei prodotti ittici saranno anche la base per l’allargamento del piano alto del mercato dove saranno messi i tavolini per le attività di ristorazione che verranno attivate. Su questo fronte bisognerà attendere la fine dei lavori, quando l’ufficio commercio del Comune disegnerà gli spazi e le concessioni che andranno a occupare gli attuali box vuoti del piano superiore.

Per quanto riguarda la struttura portante, gli infissi in ferro saranno restaurati e si avrà la sostituzione dei vetri danneggiati con nuovi elementi. I cancelli in ghisa saranno puliti, le facciate continue di nuova realizzazione, a chiusura degli esercizi commerciali, avranno telaio in alluminio e vetrocamera; a piano terra è prevista la sostituzione delle serrande avvolgibili, attualmente degradate. I solai verranno demoliti ai fini della realizzazione di un vespaio areato e le tinteggiature saranno a idropittura acrilica pigmentata, del tipo antimuffa nei servizi igienici.

p.cu.