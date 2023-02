L’amministrazione comunale ha annunciato la realizzazione del nuovo plesso delle Tombari alle Palombare e l’altra sera la sindaca, Valeria Mancinelli, ha incontrato i residenti per chiarire tutti gli aspetti. Il nuovo edificio scolastico, realizzato a ridosso del campo di atletica ‘Conti’, occuperà 700 mq in un’area verde di quasi 13mila mq senza togliere spazio ad altre attività: "Coi residenti ho parlato della nuova scuola che si costruisce con i fondi del PNRR – ha detto la sindaca – Asilo nido e materna immersi nel verde, con locali ampi, utilizzabili anche nel pomeriggio e nel periodo estivo per l’intero quartiere, con efficientamento energetico. Si è reso necessario scegliere in tempi stretti un’area di proprietà e con destinazione a servizi, ed è ciò che abbiamo fatto. È sempre utile confrontarsi con i cittadini. Si affrontano direttamente e si chiariscono molte questioni e si ricevono suggerimenti preziosi. Faremo tesoro delle indicazioni dei residenti delle Palombare, e poi, una volta pronto il progetto finale, partiremo con i lavori".