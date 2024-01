"Ecco cosa ci potrà dire quello scheletro ritrovato"

Il ritrovamento di un corpo umano ridotto ad uno scheletro, che apparterrebbe ad Andreea Rabciuc, è al vaglio della medicina legale dell’ospedale di Torrette, su incarico della Procura. Dovrà aiutare a capire l’epoca della morte, le cause ed altro. Il Carlino ha intervistato Andrea Mancini, medico-chirurgo, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, non coinvolto negli accertamenti, per capire cosa potranno dire dei resti così datati.

Dottor Mancini, un corpo ridotto ad uno scheletro, dopo 22 mesi, può rivelare le cause della morte o aiutare a capirle?

"Normalmente dopo 22 mesi lo scheletro di un essere umano può rivelare cause traumatiche come fratture oppure alterazioni anche fisiologiche della persona, ad esempio malformazioni ossee o precedenti traumi fratturativi già ossificati, come per un incidente stradale. Sulla causa di morte, in assenza di lesività, è palese che senza poter visionare ed analizzare gli organi interni va discussa in termini di esclusione di altre cause".

In che modo può aiutare? "L’analisi della tipologia della frattura, ad esempio, può rivelare se il trauma è pregresso oppure recente semplicemente mediante esame visivo ma, per certezza, mediante esame radiografico oppure mediante TAC che consenta di datare la frattura ossea e/o il relativo processo di guarigione".

E i vestiti ?

"Gli indumenti risentono meno del tempo trascorso dal momento del decesso ma certamente offrono tante informazioni come ad esempio la presenza di lacerazioni del materiale: più importante è l’analisi di macchie e/o imbrattamenti sui tessuti che, debitamente prelevati, possono fornire informazioni sul tipo di macchia, soprattutto quando questa sia di materiale biologico da cui è possibile estrarre il dna, ovviamente sempre dipendendo dallo stato di conservazione".

Uno scheletro può dire se la persona è deceduta dove è stata trovata o no?

"L’analisi medico-legale va compiuta soprattutto sul posto, andando a ricercare segni di trascinamento del corpo ma soprattutto l’analisi delle macchie ipostatiche in caso di corpo con il soma ancora intatto. In caso di corpo ormai scheletrizzato risulta assai difficile fare queste considerazioni. E’ chiaro che lo studio degli insetti necrofagi (qualora presenti) sul cadavere o vicino allo stesso possono fornire importanti informazioni. Ad esempio la distribuzione di tali insetti può suggerire la iniziale posizione del corpo o se lo stesso è stato spostato così come l’analisi tossicologica di detti insetti può suggerire la presenza in vivo di determinate sostanze (droghe, veleni, etc.)".

Possono rivelare se nel posto dove sono la persona è entrata da viva o morta?

"L’analisi del luogo di ritrovamento di un cadavere, scheletrizzato o non, può fornire indizi in questo senso: l’assenza di lesività ossee depone per una corretta capacità del soggetto a camminare".

Può rivelare se è morto per impiccagione?

"Nel corpo scheletrizzato gli unici indizi possono essere lesività del rachide cervicale, non molto frequenti negli impiccati ma comunque segno da ricercare. Anche l’osso ioide può rompersi in ipotesi suicidiarie ma anche in fenomeni di strozzamento".