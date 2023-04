Ecco "Così fan tutte" di Mozart con scene e costumi di Manara

di Sara Ferreri

Tre titoli del grande repertorio e un debutto per la 56esima stagione lirica di tradizione del Pergolesi. Il cartellone inaugura il 20 ottobre con "Così fan tutte" di Mozart con le scene e i costumi di Milo Manara che debutta nella lirica, seguirà "Il barbiere di Siviglia" di Rossini con la regia le scene e le luci di Luigi De Angelis e i costumi di Chiara Lagani (Fanny & Alexander), la prima esecuzione assoluta di "De Bello Gallico" di Nicola Campogrande dai Commentarii di Caio Giulio Cesare, e "La Rondine" di Giacomo Puccini opera mai rappresentata al Teatro Pergolesi. Precede la stagione lirica, a luglio, la tournée nei borghi de "Lo Frate ‘nnamorato" di Giovanni Battista Pergolesi. I titoli della stagione lirica autunnale sono agibili anche a non vedentiipovedenti e a non udentiipoudenti. Per "Così fan tutte" in anteprima giovani il 18 ottobre (ore 16), Aldo Sisillo sarà sul podio della Form con la regia è di Stefano Vizioli. Scene e i costumi sono disegnati da Milo Manara e realizzati da Benito Leonori (scene) e Roberta Fratini (costumi): il fumettista, conosciuto in tutto il mondo per il fascino sensuale delle sue tavole, con questo progetto debutta nella lirica. Si tratta di una nuova produzione, che vede impegnata la Fondazione Pergolesi Spontini capofila della coproduzione Fondazione Teatro Verdi di Pisa, Fondazione Teatro Comunale Pavarotti di Modena, Teatro Sociale di Rovigo e Opéra-Théâtre of Eurométropole de Metz.

Il 3 novembre (ore 20.30) e il 5 alle 16 va in scena "Il barbiere di Siviglia" di Gioachino Rossini, melodramma buffo in due atti su libretto di Cesare Sterbini. La Fondazione lo allestisce in una nuova produzione insieme al Teatro Verdi di Pisa, Teatro del Giglio di Lucca, Teatro Sociale di Rovigo e Teatro Alighieri di Ravenna. Nel nuovo allestimento, che ha debuttato recentemente a Rovigo, e che a breve sarà a Ravenna, i fondatori della compagnia di teatro contemporaneo il collettivo i fondatori della compagnia Fanny & Alexander, Luigi De Angelis – qui alla regia, scene e luci – e Chiara Lagani ai costumi, mettono in scena "un Barbiere di Siviglia contemporaneo, per ridere delle nostre nevrosi". A Pisa, Jesi e Lucca, l’opera è diretta da Francesco Pasqualetti, suona la Form Orchestra Filarmonica Marchigiana.

Debutta in prima assoluta al Teatro Pergolesi di Jesi, il 24 novembre nella produzione Fondazione Pergolesi Spontini, l’opera contemporanea "De bello gallico" con musica di Nicola Campogrande su libretto di Piero Bodrato dai Commentarii omonimi di Caio Giulio Cesare. La direzione è affidata a Giulio Prandi, suona il Time Machine Ensemble, Coro Accademia Ghislieri. La regia è di Tommaso Franchin, scene e costumi sono affidate ai vincitori della III edizione del Concorso dedicato a Josef Svoboda "Progettazione di Allestimento scene e costumi di Teatro Musicale". Chiude il cartellone "La rondine" di Giacomo Puccini, titolo mai rappresentato al Teatro Pergolesi, il 15 e 17 dicembre con la regia di Paul Emile Fourny. Info e biglietti: 0731 202944.