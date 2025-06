Ecco Cruciani, Salvatori e Catà. L’estate di Numana entra nel vivo

"Parlare Futuro", rassegna dedicata ai temi caldi della contemporaneità, avrà la sua consacrazione nel primo appuntamento, sabato alle 21.15, nella suggestiva piazza del Santuario di Numana, con un ospite di chiara fama, noto per le sue controversie radiofoniche, il conduttore del programma cult La Zanzara su Radio 24, Giuseppe Cruciani. A "Parlare Futuro" presenterà i suoi due ultimi libri, "Via Crux" e "Ipocriti", quest’ultimo in particolare ha il sapore dell’anteprima dato che uscirà nelle librerie l’1 luglio, un dono fatto alla città di Numana. L’ingresso all’evento è libero e gratuito senza prenotazione.

Oggi intanto Numana si prepara ad accogliere la sesta edizione di "L’Eterno Ritorno degli Eroi", l’originale ciclo di lezioni-spettacolo filosofiche ideato e condotto dal filosofo performer Cesare Catà che torna a incantare il pubblico di Numana con il suo stile inconfondibile, per cinque appuntamenti a cadenza settimanale che fino al 24 luglio trasformeranno piazza Nuova in un palcoscenico di pensiero. L’appuntamento è alle 21.30.

Domani alle 21.30 invece, in piazza Miramare a Marcelli, prenderà il via "Raccontando Sanremo – Musica, immagini e racconti del Festival della canzone italiana", un evento che intreccia musica dal vivo, immagini storiche e racconti inediti sul Festival portando sul palco la memoria e il cuore della canzone italiana. Un progetto nato dall’incontro tra due anime appassionate: Dario Salvatori, critico musicale, giornalista Rai e grande esperto del Festival, e Matteo Pecora, musicista marchigiano.