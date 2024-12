Ecco "Danza&Artigianato" dedicato ai giovani talenti

Quando la danza incontra l’artigianato artistico locale nei teatri storici della regione, al fine di valorizzare le eccellenze culturali e creative del territorio.

È stata presentata martedì, al Goldoni di Corinaldo, ‘Danza&Artigianato’, l’iniziativa dei Gruppi di azione locale (Gal) delle Marche, di cui il Gal Flaminia Cesano è capofila.

Il progetto rientra nel programma ‘Arte&Artigianato-Espressioni di un territorio’, finanziato con i fondi del Psr Marche 2014-2022. Nell’occasione è stata lanciata la call per selezionare 24 giovani talenti marchigiani della danza, che avranno la grande opportunità di vivere un’esperienza di crescita professionale.

I ballerini, infatti, potranno esibirsi in meravigliosi palcoscenici dislocati nei sei Gal marchigiani, con performances frutto di un intenso programma di formazione diretto da maestri e coreografi di fama internazionale. Ad illustrare l’iniziativa l’assessore regionale alla Cultura, Chiara Biondi, e il presidente Gal Flaminia Cesano, Rodolfo Romagnoli. Con loro Sandro Angelini, presidente di Piceni Art For Job, cooperativa consortile a cui è stata affidata la realizzazione del progetto, che si avvale anche dei servizi di Gruppo Danza Oggi, riconosciuto dal Ministero della Cultura come referente per la produzione coreografica, e di Cna Marche per il coordinamento dei partecipanti provenienti dalla sfera dell’artigianato artistico. Presente anche il sindaco di Corinaldo, Gianni Aloisi.

"Un progetto che rappresenta un connubio perfetto tra due realtà importanti – la voce di Biondi –. Da un lato la danza, con l’opportunità per tanti giovani talenti marchigiani di potersi esprimere, dall’altro l’artigianalità, che è il saper fare delle Marche". Innovazione e sperimentazione permetteranno di godere appieno delle bellezze del territorio e, in primo luogo, dei teatri, aperti per le selezioni. "L’obiettivo – il pensiero di Romagnoli – è quello di far conoscere più da vicino i talenti della regione, celebrando due espressioni artistiche che riflettono la nostra identità culturale".

Alle audizioni potranno candidarsi danzatori tra i 18 e i 35 anni, nati, residenti o domiciliati nelle Marche, con formazione classico-contemporanea di base ed esperienza anche in ambito non professionale. Le selezioni: 11 e 12 gennaio al Teatro Luigi Mercantini di Ripatransone; 18 e 19 gennaio al Teatro Dal Foco di Pergola; 25 e 26 gennaio al Teatro di Montecarotto. Attività tra gennaio e luglio 2025. A disposizione il link artforjob.it/danza-e-artigianato per inviare le candidature.