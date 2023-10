Ecco date e prezzi dei biglietti

Il festival ‘Cinematica’ ha un’anteprima dal 20 al 22 ottobre con la masterclass di Carolyn Carlson (info cinematicafestival@gmail.com) e la serata "L’anima e la danza", il 22 alla Nuova Fenice di Osimo (biglietti 15 euro; info 0719307050 e 0712072439). Dal 26 al 29 il festival è ad Ancona. Per gli spettacoli al Teatro delle Muse del 29, ‘Anonima’ e ‘X’, biglietti a 5 euro. Info 07152525 e biglietteria@teatrodellemuse.org. Lo spettacolo ‘Pindarico’, la proiezione de ‘L’arpa birmana’ e la serata di videodanza alla Mole sono a ingresso gratuito (prevendite alla Casa Musicale in corso Stamira e sui circuiti Vivaticket e Amat). I laboratori per bambini sono a ingresso gratuito