Ecco De Gregori e i Marlene Kuntz. Ma si parte con la trap

Francesco De Gregori e Marlene Kuntz scelgono il Mamamia Alternative Music Club di Senigallia per festeggiare i successi che hanno segnato decine di generazioni. Un cartellone trasversale quello del locale di via Fiorini che parte stasera con l’atteso concerto, dedicato a un pubblico giovane di Mafia Slime, con l’energia travolgente di Nerissima Serpe, Papa V e Fritu. I tre artisti si esibiranno insieme, un’esperienza unica per gli appassionati di musica urban e trap. Il singolo di lancio, Tip Tap, ha già confermato l’hype attorno al trio, raggiungendo il terzo posto nelle classifiche daily di Spotify Italia.

Riparte la stagione della musica dal vivo sul palco del locale di via Fiorini dove sono sfilati tutti i grani nomi della musica italiana e internazionale. Sabato 8 novembre sarà la volta di Mezzosangue, il rapper italiano che si nasconde dietro un passamontagna e che cita letteratura, cinema e filosofia nella sua musica. Il 27 gennaio De Gregori festeggerà l’anniversario dell’uscita di "Rimmel", il suo quarto album in studio, pubblicato nel 1975 e divenuto una pietra miliare della musica italiana, con un emozionante concerto. Un ritorno attesissimo quello del Principe che riporterà sul palco uno degli album più iconoci e amati di sempre: una pietra miliare della musica d’autore che compie mezzo secolo. L’appuntamento è un’occasione unica per rivivere dal vivo brani che hanno fatto la storia, in una serata che già profuma di poesia, memoria e nuova emozione.

Ma a scegliere il Mamamia per festeggiare un importante anniversario sono anche i Marlene Kuntz, il concerto è stato annunciato pochi giorni fa ed ha già suscitato tantissimo interesse tra i fans del gruppo che è pronto a far rivivere tutta la potenza e la poesia di un disco che ha lasciato il segno. Dopo due anni tornano sullo stesso palco che gli aveva portato fortuna facendo registrare subito il sold out in occasione del tour organizzato per i 30 anni di Cartica. Sabato 7 marzo i Marlene Kuntz suoneranno "Il Vile", sempre nel trentennale dell’uscita dell’album.