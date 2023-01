Ecco dove troveremo la Befana sul nostro Appennino

Ecco le feste per bambini e famiglie in programma domani, giorno dell’Epifania, in Appennino. A Villa Minozzo, al Borgo di Babbo Natale, si chiudono gli eventi natalizi organizzati dalla Pro loco con la festa "Arriva la Befana": domani, dalle 15, in piazza della Pace, arriverà la Befana con dolcetti per tutti i bambini, inoltre per tutto il pomeriggio saranno presenti mercatini, prodotti solidali e ci sarà la possibilità di gustare panini con salsiccia, patatine fritte e ciccioli, zucchero filato, vin brûlé e caramelle all’Haribo Point.

Info: 331 7550779.

A Ramiseto (Ventasso), presso la pista da pattinaggio, in piazza G. Baisi, domani pomeriggio, dalle 14,30, per gli eventi di "Natale su pattini a Ramiseto", arriva la "Befana in pista": musica con dj set, calze per tutti, estrazione lotteria, possibilità di gustare vin brûlé, bombardino, cioccolata calda e, dalle 17, apericena.

A Cinquecerri (Ventasso), domani pomeriggio, "Glitter party", animazione per bimbi con truccabimbi, sculture di palloncini e baby dance, tutto a tema Epifania, alle 16 inizio spettacolo, inoltre possibilità di gustare pop corn caldi per tutti e, alla sera, pizzeria e ristorante aperti.

g.s.