Ecco due giovani per l’Osimana:. Straccio e Baiocco pronti alla sfida

Due giovani per l’Osimana. Un classe 2004, Leonardo Straccio, e un 2006, Giammarco Baiocco, rispettivamente centrocampista e difensore. Ufficializzati nel fine settimana, disponibili già domenica nella prima giornata di ritorno che ha visto l’Osimana superare 2-0 l’Urbania. In casa. Per Straccio si tratta di un ritorno. Osimano doc, dopo aver iniziato con l’Osimana ha fatto il salto nei settori giovanili di Pescara, Inter e juniores della Sampdoria prima della Rg Ticino in D. "Quando mi si è presentata l’opportunità di tornare non me la sono lasciata scappare – afferma Straccio - e spero di fare molto bene. Voglio dimostrare il mio valore, cercando di aiutare a risalire la classifica, perché gli osimani se lo meritano. Posso dire che ho ritrovato l’ambiente che avevo lasciato. C’è stato subito un bel feeling con i compagni". Chi ha già iniziato domenica, entrando in campo alla mezz’ora del secondo tempo, ‘un under di classe’ lo etichettano già i tifosi. "Un giovane e promettente duttile": viene definito così dalla dirigenza osimana Giammarco Baiocco, difensore, classe 2006, proveniente dalla Fermana. "Si tratta della prima esperienza in una prima squadra - le parole di Baiocco in panchina nell’ultima partita -. Di sicuro molto formativa. Ho trovato un bell’ambiente e il mio obiettivo è quello di crescere, imparare e trovare spazio questa stagione".

Per due che entrano altrettanti che hanno chiuso la stagione. Per Ambanelli e Triana "stagione finita" visto che dovranno sottoporsi a intervento chirurgico dopo gli infortuni di Coppa.