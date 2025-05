Ecco "Food&Drink" in 18 locali: "Sosteniamo le imprese locali"

Torna a Fabriano l’attesissimo evento "Food&Drink – aperitivi internazionali" organizzato da Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino con il patrocinio del Comune di Fabriano e il sostegno della camera di Commercio delle Marche, che vede protagonisti 18 locali del territorio, pronti a deliziare cittadini e visitatori con proposte culinarie originali e autentiche. L’iniziativa presentata ieri, che si svolgerà domani e sabato, nasce con un obiettivo chiaro: valorizzare le attività artigianali del settore food & beverage e promuovere le eccellenze gastronomiche locali, contribuendo a rafforzare l’identità culturale ed economica del territorio.

"Food&Drink" si propone come un’esperienza diffusa, in cui ogni locale partecipante rappresenta una tappa di un percorso all’insegna del gusto, della qualità e della tradizione. "Iniziative come questa, sono fondamentali per sostenere le imprese locali, che ogni giorno con passione e competenza portano avanti la loro attività contribuendo a mantenere via l’economia ma anche il tessuto sociale. Inoltre, creano occasioni preziose per attrarre turismo, promuovere i prodotti tipici e vivere il territorio in maniera autentica", spiega Marco Pierpaoli, segretario di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino.

"E’ un’opportunità per far conoscere le bellezze e i sapori della città e per creare sinergie tra operatori, cittadini e visitatori’, sottolinea Giulia Mazzarini, responsabile Alimentazione -. L’evento si configura dunque non solo come un momento di piacere gastronomico, ma anche come una vera e propria azione di promozione territoriale, capace di mettere in rete le imprese e di rafforzare il legame tra comunità e territorio".