Ecco "Gli anni della Dolce Vita" In mostra le foto di un’epoca

C’era una volta un’Italia che non conosceva crisi economiche, pandemie e guerre, anche se la più devastante della storia dell’umanità era finita da non troppo tempo. Ma, forse anche per questo, il Paese guardava con ottimismo al futuro, e i risultati sembravano dargli ragione. Erano "Gli anni della Dolce Vita", il titolo della mostra fotografica che sarà inaugurata domenica a Palazzo Campana di Osimo, dove resterà fino al 12 marzo. L’esposizione è promossa da due realtà osimane: l’Istituto Campana per l’Istruzione Permanente e il Circolo fotografico ‘Mario Giacomelli’. Si tratta di un viaggio nello star system dell’epoca, le cui tappe sono le immagini iconiche di personaggi come Federico Fellini, Vittorio De Sica, Pier Paolo Pasolini, Marcello Mastroianni, Sophia Loren e Totò, oltre che gli atelier di alcuni grandi sarti. Scatti frutto della bravura e del ‘tempismo’ di grandi fotografi come Federico Garolla, Giancolombo (nome d’arte di Gian Battista Colombo), Giuseppe Palmas, Pierluigi Praturlon (conosciuto anche semplicemente come Pierluigi) e Tazio Secchiaroli, forse il più noto.

Le centoventi immagini esposte a Palazzo Campana, tutte rigorosamente in bianco nero, in realtà documentano non solamente gli aspetti positivi del periodo, la mondanità e i divertimenti, ma anche le sofferenze e le ristrettezze del secondo dopoguerra, che precedettero i grandi cambiamenti sociali che caratterizzarono l’Italia dell’epoca: il mutato stile di vita, l’emigrazione dal sud, il lavoro in fabbrica, le periferie delle grandi città, il boom dell’automobile. Inutile dire che il pensiero va subito a ‘La dolce vita’ di Federico Fellini, "il film più discusso della stagione" come si legge nel manifesto che appare in una bella fotografia di Giorgio Giacobbi. L’esposizione, curata da Fulvio Merlak, Claudio Pastrone e Giorgio Tani, ha ottenuto il patrocinio dell’Assemblea legislativa delle Marche, del Comune di Osimo e della Fiaf (Federazione Italiana Associazioni fotografiche). Il vernissage, previsto alle ore 17, sarà anticipato alle ore 16 dall’esposizione in piazza Dante di auto e moto d’epoca degli anni Cinquanta e Sessanta, a cura dell’Autoclub ‘Luigi Fagioli’. La mostra, a ingresso libero, è visitabile con i seguenti orari: dal martedì al venerdì 10 – 12 e 17 -19; sabato e domenica 17 – 19.

r. m.