Ecco gli attestati alla polizia locale

Il questore Capocasa ha consegnato a 19 operatori della polizia locale di Ancona l’attestato di frequenza del corso per il fotosegnalamento digitale. La Polizia Scientifica dorica, infatti, ha organizzato un corso per formare i neo assunti in modo da poter effettuare le attività di identificazione e fotosegnalamento in maniera autonoma.

Erano presenti alla cerimonia di consegna anche il comandante Marco Caglioti e la dirigente della Polizia Scientifica Padovani.

Il Questore ha dato atto dell’importanza della collaborazione tra istituzioni e forze di polizia.