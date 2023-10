Ecco Halloween, feste da brividi

La notte più spaventosa dell’anno è oggi, Halloween. Tanti gli eventi in programma per grandi e bambini. A Osimo, in piazza del Comune, c’è il professor Frankostuffen (ore 16) col suo show per un pomeriggio ricco di divertimento, mentre alle grotte sono stati organizzati due tour pomeridiani con Harry Potter, tutti mascherati. A Numana al via "Storie mostruose" in biblioteca dalle 17 e visita guidata all’antiquarium. A Camerano in programma il concerto cartoon cover band Jeeg robot e spettacolo itinerante con artisti di strada: ore 16, piazza Roma.