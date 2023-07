Ecco Hemingway Investigations, cabaret, jazz e letteratura a cielo aperto in Piazza delle Monachette

Ecco Hemingway Investigations, rassegna letteraria ospitata in piazza delle Monachette che per la dodicesima estate consecutiva diventerà un palco a cielo aperto anche con spettacoli di cabaret e jazz. Si comincerà venerdì prossimo alle 21 con uno spettacolo comico di Rodolfo Bersaglia con "Il Colpo della Strega". La stessa sera si svolgerà il vernissage della mostra fotografica di Dino Pedriali, uno dei più importanti fotografi italiani celebre anche per essere stato il fotografo di Pasolini, venuto a mancare nel 2021. Il 14 luglio sarà la volta del fenomeno forlivese Andrea Vasumi con un esilarante monologo comico in cui d’accordo con il sindaco di Forlì e Protezione civile sarà possibile effettuare donazioni per l’alluvione in Emilia-Romagna, poi via via serate e spettacoli fino ai primi di settembre. La rassegna letteraria del mercoledì inizierà il 12 luglio (ore 20) con Andrea Cionci in "Il Codice Ratzinger: chi è il vero Papa?" Il 19 luglio ci sarà Paola Giosuè con "Autistico a chi?". Tante iniziative compreso il giovedì dedicato agli scacchi e ai tornei. Sarà possibile accedere agli spettacoli prenotando un aperitivo all’Hemingway Cafè una cena alla Trattoria della Fortuna (info: 335362984).

Sara Ferreri