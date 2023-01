Ecco i 101 grandi fabrianesi in un libro

Ecco i "grandi fabrianesi". È stata presentata con un grande successo di pubblico, sabato a palazzo del Podestà, l’opera di Aldo Pesetti, che si compone di due volumi. "I grandi fabrianesi" raccoglie le vite di coloro che hanno lasciato un’impronta nella vita della città, del territorio e della sua comunità. Nell’arte, nella cultura, nella politica, nell’economia e nello sport. Fabrianesi "per nascita o per scelta" come recita il sottotitolo, con la particolarità che tra di essi vi sono anche non solo personaggi storici, ma anche molti contemporanei e viventi. In totale sono 101 i personaggi e altrettante storie.