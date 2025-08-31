Ecco i bandi ’Impianti sportivi’. Canale diretto per le società

Il 30 settembre scadrà l’avviso pubblico per l’affidamento della gestione in convenzione degli impianti sportivi comunali di Osimo. Entro quella data le associazioni che li hanno in gestione potranno decidere se rinnovare la convenzione per un anno oppure andare a gara, proponendo al Comune un investimento che consenta di affidare una gestione pluriennale, calibrata all’importo dei lavori di miglioria proposti dall’associazione.

Le gestioni sono in scadenza per lo stadio Diana (in affidamento assieme ai campi sportivi Santilli ed Alocco), il bocciodromo della Sacra Famiglia, il campo di tipo con l’arco, le due strutture da tennis di via Olimpia e via Vescovara, il PalaBellini, l’impianto di atletica leggera della Vescovara e i campi da calcio di San Biagio e Passatempo. Sono quindici gli impianti a gara, per i quali, in totale, il Comune corrisponde alle associazioni 211mila euro annuali.

Proprio per promuovere le attività sportive in questo inizio di stagione, il Comune lancia assieme ad Asso, e col patrocinio del Coni, l’iniziativa ’Sport in Centro’, che domenica animerà le piazze del centro. L’assessora allo Sport Paola Andreoni (in foto con la sindaca Glorio) commenta: "Sappiamo quanto lavoro c’è dietro ogni ripartenza: la riapertura degli impianti, la programmazione delle attività, la preparazione degli atleti, la ricerca di sostegni economici. Dopo questo primo avviso per un anno di rinnovo delle convenzioni, assieme alla sindaca Michela Glorio, lavoreremo nei prossimi mesi per favorire affidamenti pluriennali, per consentire alle associazioni investimenti e programmazioni più stabili".