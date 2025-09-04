Ecco i candidati della Lega: "Qui non ci sono riempilista. Punire chi è andato con FI"

Si alza il sipario anche sui candidati alle prossime Regionali per la Lega Salvini Marche della provincia di Ancona: ieri pomeriggio vernissage all’ascensore con gli onorevoli Giorgia Latini e Claudio Durigon, quest’ultimo anche vicesegretario nazionale del partito. I candidati per la provincia di Ancona sono: Alessandra Amadio, direttore Poste Italiane, di Castelbellino; Antonella Andreoli, assessore di Ancona; Gianfranco Boccoli, dirigente medico all’Inrca di Ancona; Pietro Bologna, direttore sanitario a Jesi al centro Fausto Coppi; Elena Campagnolo, assessore a Senigallia; Simona Lupini, consigliere regionale uscente di Fabriano; Paolo Notari, giornalista e conduttore radiotelevisivo di Fabriano; Luca Paolorossi, sindaco di Filottrano; Luca Santarelli, consigliere regionale uscente di Senigallia.

"Ci sono persone di grande spessore e nessun riempilista. Molti hanno avuto ruoli dirigenziali con la Lega e anche esperienze amministrative, ma ci sono anche persone che non sono mai entrate in politica prima di ora" ha detto Giorgia Latini. Alcune stoccate agli ex esponenti locali della Lega che sono passati nelle fila degli alleati di Forza Italia. "Dobbiamo punire chi è entrato in Forza Italia superandoli nelle elezioni", ha detto Luca Santarelli. "Si rimane in un partito perché ci si crede, ci sono degli ideali, c’è la visione di costruire – ha aggiunto Claudio Durigon in riferimento ai consiglieri regionali della Lega che hanno lasciato il partito –. La Lega rappresenta un movimento che vuole continuare sempre e comunque con chi ci ha messo la faccia, alle elezioni. Mi ha fatto piacere la passione che ha espresso Santarelli, che ricorda un po’ quella del sottoscritto, entrato nella Lega nel 2016. Anche oggi (ieri, ndr) nella riunione di governo della Lega è apparsa sempre di più la volontà di dare un impulso maggiore anche alle iniziative di governo. Parlo della Flat Tax che si può aumentare (al 15%, ndr) e che si può inserire nel contesto lavorativo subordinato. Parlo della rottamazione, perché sappiamo quanti italiani sono in difficoltà per questa cosa. Noi non vogliamo una sanatoria, vogliamo far sì che gli italiani possano pagare in 120 rate, cioè in dieci anni". Lega e territorio secondo il vicesegretario: "Far parte della Lega significa pensare prima di tutto al territorio, a quello che serve ai cittadini. Qui ho visto persone che ci mettono anima e cuore e questo ci permetterà di fare un grande risultato. Ricci non sarà mai governatore di questa Regione, perché Acquaroli ha fatto un grande lavoro e vogliamo continuare quel lavoro, dare risposte, proseguire la filiera tra Governo e Regione". E un deciso no alle spese militari per andare in guerra: "Con uno sguardo all’Europa, un’Europa che fa riunioni per capire se andare in guerra o no. Noi vogliamo cambiare il nostro sistema, trovando una pace che dia serenità e investendo soldi non negli armamenti, ma nelle nostre attività cittadine. Abbiamo bisogno di soldati, ma in Italia, sui treni, perché sappiamo quello che sta succedendo". Durigon ha concluso con una stoccata agli avversari: "Rimandiamo in Europa Ricci con la sua maggioranza che sta facendo disastri e torniamo a governare questa Regione sempre più forti".

Giuseppe Poli