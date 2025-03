Ecco i Comuni premiati come "Plastic free"

Anche Agugliano, Ancona, Fermo, Polverigi e Sirolo tra i 122 Comuni italiani premiati "Plastic free 2025". L’associazione Plastic Free onlus, impegnata a livello nazione e internazionale nel combattere l’inquinamento da plastica e non solo, consegna ogni anno un attestato di virtuosità ai Comuni italiani che, durante l’anno precedente, si sono impegnati nel raggiungere concretamente una serie di parametri a favore e a tutela dell’ambiente. Per esprimere il grado di virtuosità raggiunto dal Comune, si assegnano da 1 a 3 “Tartarughe”, simbolo di Plastic Free onlus, a seconda del punteggio finale acquisito. Il punteggio è assegnato dal direttivo nazionale e dal Comitato Scientifico, composto da 8 personalità di spicco a livello mondiale, nel campo ambientale e della ricerca, tra cui il professor Ennio Tasciotti del San Raffaele di Roma e il professor Paolo Galli della Bicocca di Milano. I criteri che formano il punteggio finale sono 20, raggruppati in 4 macro categorie: contrasto all’inciviltà ambientale, attività virtuose sul territorio, gestione rifiuti urbani e collaborazione con Plastic free. Per raggiungere questi parametri, le amministrazioni comunali, coadiuvate dai referenti locali di Plastic Free, svolgono davvero un gran lavoro di concertazione che porta risultati concreti e che permettono un minor inquinamento da plastica e da altri rifiuti di vario genere.