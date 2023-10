Ecco i giardini: "Orinatoio in pieno giorno"

Dopo il parterre della Rocca Roversca anche i giardini Catalani usati come orinatoio. È successo ieri mattina poco dopo le 10, quando un uomo, incurante dei passanti, ha orinato nelle mura che circondano l’area verde a due passi dal corso 2 Giugno. Alcuni passanti hanno fotografato la scena. "È uno schifo – sbotta un passante –, una scena simile in pieno giorno significa che siamo caduti davvero in basso. Sono scene che fino a qualche tempo fa si vedevano solo di notte, adesso anche in pieno giorno e davanti alla gente".