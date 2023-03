"Ecco i miei trent’anni di musica"

‘T’innamorerai di noi – Oltre 30 anni insieme’. Il titolo del tour di Marco Masini, che il 31 marzo farà tappa al Teatro La Fenice di Senigallia, dice già molto. Racconta di tre decenni di carriera fatti di dischi e tour apprezzati da un pubblico di fedelissimi, ‘innamorati’ di un cantautore che li ha sempre ricambiati. Il concerto è organizzato da Alhena Entertainment. Biglietti (da 55 a 34 euro) sui circuiti TicketOne, Ciaotickets e Vivaticket, nelle prevendite autorizzate e alla Fenice (0717930842).

Masini, Dumas scrisse il romanzo ‘Vent’anni dopo’. Lei dopo trenta cosa ‘scriverebbe’, a mo’ di primo bilancio della sua carriera?

"I bilanci li faccio fare al mio commercialista. Sono contento di aver condiviso per così tanti anni la mia passione con un pubblico che ormai appartiene a due o tre generazioni. Sono soddisfatto e gratificato di essere arrivato a questo punto, a livello umano e professionale. L’affetto di qualcuno ti fa sentire al centro di un affetto ‘globale’, che porta la gente a identificarsi in quello che hai scritto e ‘tramandato’. Oggi è qualcosa di abbastanza unico, in un mondo in cui c’è poca condivisione e molto egoismo".

Anni intensi, in cui non è quasi mai mancato un suo tour.

"A volte mi sono concesso tour più selezionati, dagli auditorium ai teatri, ma il pubblico non ha mai rinunciato a venire. Un conto è fare un disco, un altro è dover creare uno spettacolo che valga il prezzo del biglietto. Io non ho mai voluto deludere la gente, o tradirne le aspettative".

Questo vuol dire canzoni fedeli agli originali?

"Ci sarà molta attinenza a un percorso musicale omogeneo. Le mie ultime cose sono diverse da quelle d’inizio carriera, ma si possono riproporre gli arrangiamenti originali anche con un impatto diverso. L’importante è non tradire lo spirito della canzone. Conta il modo in cui rivivi certe emozioni, come quando un certo odore ti riporta all’infanzia".

Ma questa cosa delle generazioni... Si sente un po’ vecchio?

"Per sentirmici vecchio mi basta guardarmi allo specchio e vedere la barba bianca. Comunque sì, un po’ di affaticamento lo sento".

Ma quando nel ‘90 uscì il suo primo disco ‘Marco Masini’, immaginava che potesse succedere quello che vede ora?

"Non avrei mai immaginato che la musica potesse cambiare così tanto. Il pop aveva mantenuto a lungo una sua filosofia costante. Con l’indie, e poi con il rap e la trap, è cambiato tutto. Ora la trap è diventata pop".

Ma a lei, autore di musiche e testi, e pianista, dà fastidio il successo di ragazzi a volte bravi solo a trovare qualche rima riuscita?

"No, sono contento se un giovane si costruisce un suo percorso. Cosa è meglio e cosa è peggio è una questione di gusti. E’ soggettivo. Bisogna cercare di capire le cose, con obbiettività, evitando i pregiudizi".

E il Masini ascoltatore di musica oggi cosa ama?

"A Sanremo ho sentito cose belle, come Madame, che mi ha colpito. E’ sorprendente, ma coerente con il suo percorso. Scrive molto bene. Mi sono piaciuti anche Tananai, Salmo e Coez".

E i classici? Da poco si sono celebrati gli ottant’anni che avrebbero compiuto Dalla e Battisti.

"Su di loro c’è poco da dire. E anche su De Gregori, che ho incontrato. Mi ha fatto piacere il suo apprezzamento".

E lei si sente già un classico?

"Non siamo noi a deciderlo. Mi ritengo un semplice lavoratore della musica. E delle emozioni".

Raimondo Montesi