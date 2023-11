Ecco i nuovi 24 anconetani illustri. Insigniti per le loro doti e attività

Tanti gli anconetani illustri che domani, 4 novembre, nella giornata in cui si celebra l’unità nazionale e le forze armate, verranno insigniti per disposizione del prefetto dorico, Darco Pellos.

Ristoratori, ma anche suore e terapisti, così come persone che si sono particolarmente distinte per le loro opere caritatevoli e di missione verso il prossimo. E poi militari, carabinieri, medici, impiegati e artigiani. La cerimonia, lo dicevamo, proprio per il 4, cioè domani. Ci si ritroverà alle 11 a palazzo del Governo, in piazza del Plebiscito. È qui che il padrone di casa, il prefetto Pellos, consegnerà le onorificenze dell’ordine al merito della Repubblica italiana, alla presenza delle più alte autorità civili e militari. Onorificenze che, vale la pena ricordarlo, sono state conferite con decreto del presidente della Repubblica ai cittadini della provincia che si sono distinti per particolari meriti morali, professionali e culturali. Il capitano di vascello Varo Benucci, ufficiale di Marina, sarà cavaliere, così come Emanuela Bertino, fisioterapista anconetana. Il dottor Giovanni Bomprezzi, di Senigallia (già direttore generale della fondazione Caritas senigalliese), sarà anche lui fregiato del titolo di Cav.

Accanto a lui, Alessandro Bozzi, terapista di riabilitazione neuropsichiatrica (di Ancona). E poi il cavaliere Giulietta Breccia, originaria di Castelfidardo, dirigente scolastico in pensione. Sarà insignita del titolo di ufficiale, invece, Simona Calcagnini, viceprefetto. Massimo Candura, luogotenente carica speciale.

Ci sarà anche il cavaliere Gianluca Cinti, commissario della polizia di Stato di Ancona, il cavaliere Paolo Fagioli, ingegnere di Ancona, il cavaliere Carlo Lecca, colonnello dei carabinieri, insieme a Caro Lenci (anche lui diventerà cavaliere), artigiano tipografo a riposo di Corinaldo. E ancora: il cavaliere Michele Maria Luchetti Gentiloni, dirigente Medico e docente universitario, l’ufficiale Giancarlo Mariani, ragioniere di Falconara marittima e funzionario in quiescenza dal 2015.

Largo a Maria Elisabetta Megna, cavaliere, tecnico sanitario di Ancona, al dottor Massimiliano Olivieri, vice questore della polizia di Stato, al cavaliere Marco Pierpaoli, segretario di Confartigianato Imprese Ancona e Pesaro Urbino. Ma la lista non finisce qui. Si prosegue con il cavaliere Graziano Pierucci, di Castelfidardo, tecnico sanitario, il cavaliere Barbara Rotatori, architetto di Corinaldo e dipendente comunale. Tra gli insigniti, anche il conosciuto Edoardo Rubini, che sarà fregiato del titolo di ufficiale.

Lui, storico ristoratore di Portonovo, distintosi nel corso delle estati sulla baia anche per il lodevole servizio di salvataggio dei bagnanti, verrà premiato insieme al cavaliere Lorenza Scalini, fisioterapista osimana, al cavaliere Luisiana Sebastianelli, pensionata, all’ufficiale e Italo Tanoni, ex dirigente tecnico ispettivo del Miur. E infine., a chiudere, il commendatore Franco Varano, ragioniere di Montemarciano, procuratore speciale del gruppo Mondialpol e Loriana Maria Villani, per tutti suor Pia.