Ecco i nuovi consigli di quartiere. Le "Liste Civiche" hanno la meglio

Dopo le elezioni di domenica, 7 i nuovi Consigli di quartiere. Per Osimo 1 versante nord (471 votanti) è Jacopo Celentano (vicino al Pd), 34 anni, il presidente con 97 voti, vice Marco Fioranelli 72, Osimo 2 versante sud, 292 votanti, presidente Mario Villani (vicino alle Civiche), 49 anni, con 101 voti, vice Claudio Marra con 55, Osimo Stazione-Abbadia, 225 votanti, presidente Ezio Picciani (vicino alle Civiche), 68 anni, con 85 preferenze, vice Marco Campetella con 49, San Biagio, Santo Stefano e Aspio 276 votanti, presidente Leonardo Puliti, 52 anni, con 109 preferenze, vice Federica Secchiaroli con 100 voti, Padiglione-Passatempo, 228 votanti, presidente Rolando Le Moglie (Civiche), 69 anni, con 164 preferenze, vice Samuel Greganti con 19 voti. Casenuove-Villa San Paterniano, 345 votanti, presidente Simona Storani (vicino alle Civiche), 50 anni, con 143 preferenze, vice Filippo Zagaglia con 105, Campocavallo-San Sabino 163 votanti, presidente Angela Olsaretti (Civiche), 58 anni, con 87 preferenze, vice Silvia Mezzelani 28. "Un grazie ai 2mila osimani alle urne. Un augurio agli eletti e ai presidenti, con l’auspicio che l’organo resti istituzionale e apolitico – ha detto il sindaco Pugnaloni che è andato a votare – Il dialogo, a volte anche animato, ha reso i cittadini protagonisti". Il leader delle Civiche Dino Latini: "Alto il tasso di affluenza, segno inequivocabile dell’insofferenza dei cittadini, che si sono giustamente sentiti abbandonati dall’Amministrazione". Un residente è rimasto seduto in protesta domenica di fronte al municipio armato di cartelli lamentando le poche volte in cui sono stati convocati i consigli.