Ecco i nuovi otto Maestri del lavoro premiati da Mattarella

La Stella al merito del lavoro compie 100 anni: festa grande al Quirinale, martedì, con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, i più alti vertici dello Stato e, da tutti i capoluoghi di regione, con i prefetti, i governatori, i sindaci, i consoli e i nuovi maestri del lavoro. La cerimonia solenne, nelle Marche, sarà martedì, alla Loggia dei mercanti, dove 30 dei 32 maestri del Lavoro di tutta la regione riceveranno la ´Stella´ dalle mani del prefetto di Ancona e saranno insigniti dell’onorificenza, mentre 2 nuovi Maestri del 2023 in rappresentanza della Regione Marche, accompagnati dal Console regionale, riceveranno la Stella a Roma, dalle mani del presidente Mattarella.

I maestri del lavoro, per Ancona, sono 8: Ivo Benigni, impiegato alla Cnh di Jesi, con 34 anni di servizio alle spalle, Lina Binci, con 38 anni di servizio, impiegata alla Paima spa di Osimo, Paola Landi, della General impianti srl a Maiolati Spontini (32 anni di servizio). E poi anche Renzo Lodovici, con 37 anni di servizio alla Fedrigoni spa di Fabriano, Francesco Papi (29 anni di servizio), quadro della Carnij Coop di Cingoli, Stefano Pasquini, 38 anni di servizio come impiegato alla Fincantieri spa di Ancona, Liliana Quercetti, 41 anni di servizio come operaia alla Paima di Osimo e infine Giuseppe Verdolini, 42 anni di servizio come impiegato alla Siae di Ancona.

