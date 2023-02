Ecco i nuovi uffici della "Deloitte" "Servizi professionali alle imprese"

Inaugurati i nuovi uffici Deloitte in centro: gli spazi si trovano in via Marsala 12. Il taglio del nastro è avvenuto giovedì alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli. Deloitte è la maggiore organizzazione di servizi professionali alle imprese al mondo ed in Italia conta più di 11mila persone e 26 uffici. È presente sul territorio marchigiano, con il proprio ufficio di Ancona, da più di 35 anni e conta oggi circa 30 professionisti, a servizio delle aziende e delle comunità locali.

All’evento di inaugurazione, organizzato dal partner responsabile dell’ufficio, la dottoressa Jessica Lanari, hanno partecipato anche la presidente di Deloitte & Touche s.p.a., Valeria Brambilla, il presidente di Confindustria Ancona, Pierluigi Bocchini e la sindaca insieme all’assessora al bilancio, Ida Simonella. "Col rinnovo dei nostri spazi ad Ancona ribadiamo la volontà di Deloitte di essere fortemente radicata sul territorio, continuando a portare le nostre competenze internazionali a servizio e supporto dei territori in cui viviamo ed operiamo" ha detto Lanari.

Soddisfazione della sindaca Valeria Mancinelli, che ha evidenziato la capacità di Ancona di mantenersi attrattiva e centrale per lo sviluppo del territorio regionale.

ni.mor.