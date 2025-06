Ecco i Pinguini Tattici Nucleari. Una festa in musica al Del Conero

Dopo Zucchero, allo Stadio del Conero di Ancona arrivano i Pinguini Tattici Nucleari. La band domani sera (ore 21) porterà nel capoluogo marchigiano una delle tappe del suo ‘Hello World - Tour Stadi 2025’, che ha fatto registrare una lunga serie di sold-out.

Ancona non è stata un’eccezione. I biglietti sono già esauriti da giorni, a conferma della popolarità di cui gode il gruppo. Dopo un en plein di tutto esaurito in occasione del tour indoor nei palazzetti, la band dei record si è tuffata nella sua nuova avventura live negli stadi, che ha già coinvolto, e coinvolgerà, città importanti come Reggio Emilia (Campovolo), Milano, Torino, Firenze, Napoli e Roma.

I Pinguini Tattici Nucleari sono una delle band rivelazione degli ultimi anni, anche grazie alla loro capacità di alternare grandi hit a brani cantautorali, che sanno far sorridere, ma anche riflettere.

Un milione di biglietti venduti in un anno (2023), oltre un miliardo e mezzo di streaming, due anni in cima alle classifiche airplay e FIMI/Gfk Italia, il successo dell’album ‘Fake News’ (quattro volte disco di platino) e un coinvolgente show che ha riscosso un grande successo di pubblico e critica. Quello dei ‘Pinguini’ si è rivelato essere un gioco di squadra più che convincente, che ha portato la band a collezionare numeri da record.

E’ nel marzo del 2024 che viene annunciato l’Hello World Tour negli stadi e nelle arene, nel periodo compreso tra il 7 giugno e il 4 luglio 2025. Il 13 settembre 2024 esce il singolo ‘Romantico ma muori’, a cui fa seguito ‘Islanda’.

I singoli vengono inseriti nel sesto album in studio della band, ‘Hello World’, pubblicato a dicembre. In una sola settimana l’album viene certificato disco d’oro. Dopo poco meno di un mese il disco diventa di platino. L’11 aprile 2025 viene pubblicato un nuovo singolo, la versione remixata di ‘Bottiglie Vuote’, in collaborazione con Max Pezzali.

I componenti del gruppo si conoscono tra i banchi di scuola e per anni pubblicano canzoni autoprodotte. Un percorso lungo e non privo di difficoltà, ma che nel 2020 li porta a raggiungere il successo mediatico nazionale con la partecipazione al 70esimo Festival di Sanremo nella sezione Campioni. Il loro brano ‘Ringo Starr’ si classifica al terzo posto.