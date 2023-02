Ecco i primi 120 anni della Frittelli Maritime

"Il futuro del mare è green", coniando il claim scelto per un evento straordinario. Ma il futuro del mare, del porto e della città di Ancona è anche nei progetti ambiziosi della Frittelli Maritime Group che, domani, spegnerà le 120 candeline (sì, 120 tanti quanti gli anni dalla fondazione della storica azienda operante nel settore marittimo) con una manifestazione di eccellenza al Teatro delle Muse. A varare il pomeriggio alle 17.30 sarà il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli per i saluti istituzionali, prima di prendere il largo in un mare di interventi prestigiosi. Alle 17.40 "prenderà il timone" il presidente Frittelli Maritime Group, Alberto Rossi che ripercorrerà l’impresa e il sogno di coloro che hanno fatto la storia del gruppo. La Frittelli, nata nel 1903, è impegnata nel settore dei magazzini generali, doganali ed esteri, nell’imbarco e sbarco di containers e merci varie e nell’agenziamento di navi volandiere. La Maritime, invece, naviga nel settore del traffico passeggeri, rotabili e rappresenta le maggiori compagnie di containers. I volti di chi ha reso grande il sodalizio dorico, i numeri, le sfide, vinte e da vincere, accompagneranno le parole del Cavaliere del Lavoro che, poco prima delle 18, annuncerà in anteprima Eagle, un progetto d’avanguardia – sul quale non trapelano spoiler – che contribuirà ulteriormente a sviluppare l’economia portuale di Ancona.

Si proseguirà quindi parlando di Green Economy e logistica come strumenti di crescita e sostenibilità portuale, grazie ai contributi di Massimo Deandreis, direttore generale Srm, Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo; Silvia Paparella, membro dell’Accademia Pontificia, Ad RemTech Expo Hub Tecnologico Ambientale, Ferrara; Gian Luca Gregori, rettore dell’Università Politecnica delle Marche; Rossana Cintoli, direttrice generale Arpa Marche; Giorgio De Rita, segretario generale Censis. Quindi, nell’ultima parte, si affronterà il tema del porto di Ancona nel contesto infrastrutturale della regione Marche. A riguardo interverranno Vincenzo Garofalo, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e Pierluigi Bocchini, presidente di Confindustria Ancona. È stata annunciata anche la presenza di Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche, ed Edoardo Rixi, il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Teatro delle Muse è sold out da tempo per questo importante appuntamento per festeggiare insieme i 120 anni di storia della Frittelli Maritime Group.