Ecco i regali dei "nonni" a scuole e associazioni

La gioia di ricevere un dono, quello dei "nonni" più conosciuti di Falconara, espressione plastica nel sorriso dei bambini. È stata celebrata ieri, al Centro Pergoli, la mattinata dedicata alle consegne solidali del Gruppo Amici per lo Sport, a conclusione dell’iniziativa ‘Nonni&Nipoti con famiglie e mondo paralimpico’. Il Gas del presidente Tarcisio Pacetti ha infatti distribuito "regali" a ben dieci realtà del territorio, tra scuole e associazioni colpite dalla recente alluvione. Erano presenti anche l’assessore alle Politiche scolastiche Elisa Penna, il direttore di Geriatria dell’Inrca Antonio Cherubini, il presidente del Cip Marche Luca Savoiardi, oltre a volontari e partner che hanno reso possibile la maratonina ludico-motoria dello scorso 8 settembre.

"Come presidente del Gas sono orgoglioso di aver organizzato con il nostro gruppo questo incontro con i bambini delle scuole dell’infanzia – ha affermato Pacetti – perché rispecchia a pieno la filosofia della manifestazione Nonni&Nipoti e sono soddisfatto per aver esaudito le richieste delle docenti della scuola dell’infanzia. La volontà dell’associazione è quella di coinvolgere nel futuro tutti i 750 alunni delle scuole dell’infanzia per favorire il dialogo tra bambini e longevi". Per l’assessore Penna, "il Gas ancora una volta ha saputo offrire la possibilità di un incontro all’insegna della solidarietà, della condivisione e dell’attenzione alle esigenze del territorio. Generazioni e realtà differenti unite in un dialogo e in uno scambio emozionante". Tra i doni, corredo scolastico e articoli per le scuole materne Rodari, Mongolfiera (Palombina Vecchia), Zambelli, Peter Pan (Falconara Centro), Piccolo Principe (Falconara Alta), Aquilone e Mauri Sartini (Castelferretti) e per le associazioni Il volo della libellula, Noi come prima e Arcieri Il Falco.

gi. gia.