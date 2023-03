"Ecco i sogni dei nostri giovani sulle ali del Gabbiano di Cechov"

Un ‘Gabbiano’ come non lo avete mai visto. "Seagull Dreams", in scena da oggi a domenica alle Muse di Ancona, è un originale spettacolo che intreccia pagine del capolavoro di Cechov e vicende biografiche di una celebre figlia d’arte, Irina Brook, che ne firma regia, scene e costumi. Una vita non semplice, e di certo non banale, quella di chi ha avuto come padre il regista Peter Brook e come madre l’attrice Natasha Parry. Sul palco ci sono Pamela Villoresi, una delle maggiori interpreti del nostro teatro, e Geoffrey Carey, affiancati da un quintetto di giovani allievi del Teatro Biondo di Palermo, tutti impegnati in questo emozionante esercizio di ‘teatro nel teatro’ che è anche una riflessione sull’arte e sulla vita stessa. E sui sogni, soprattutto quelli giovanili (di qui il titolo). Signora Villoresi, che origine ha questo spettacolo molto particolare?

"Tutto è iniziato con una mia proposta a Irina Brook, che ha iniziato un lavoro con i giovani a Palermo. Durante il lockdown ha raccolto gli scritti in cui gli studenti delle scuole superiori parlavano dei loro sogni. I giovani sono quelli che hanno pagato il prezzo più alto. Nello spettacolo, infatti, si parla molto di disagio giovanile. E’ stato affrontato anche il fenomeno dell’hikikomori, che porta i ragazzi a isolarsi in casa e non uscire più".

E contemporaneamente si arriva a Cechov.

"Anche nel ‘Gabbiano’ si parla di sogni, di aspiranti attrici, di scrittori, di adulti che distruggono la vita dei giovani. La madre di Irina aveva interpretato più volte l’opera di Cechov. Quando sono iniziate le prove, per la prima volta dopo cinquant’anni di mestiere, mi sono ritrovata a lavorare senza copione. Irina chiedeva improvvisazioni sui personaggi".

E lei ha messo molto di sé nel suo personaggio?

"Io sono un’attrice come l’Arkàdina di Cechov. Faccio un mestiere difficile, che ti sradica, che ti fa mettere in gioco per tutta la vita. Anche i miei tre figli, che ora sono adulti, mi dicono: non c’eri mai".

In compenso farà un po’ da ‘chioccia’ a questi giovani attori...

"Sì, lo faccio in questo spettacolo, dove però io stessa sono stata quasi costretta a rimettermi in gioco, e soprattutto con gli allievi della Scuola di teatro del ‘Biondo’ di Palermo, che dirigo. Ho creato la scuola tre anni fa, in collaborazione con il Dams. Da noi, a differenza di altre scuole di teatro, chi vuole può proseguire con l’università, nel caso cambiasse idea sul fatto di diventare attore".

Ma c’è un ‘metodo Villoresi’? "No, a me non piace l’omologazione. Voglio che i miei allievi facciano esperienze e assimilino più conoscenze possibili, anche perché da attori si troveranno a dover lavorare con registi diversi".

Dopo cinquant’anni di carriera c’è un personaggio che vorrebbe interpretare, e che finora non ha fatto, per un motivo o per l’altro?

"Sì, ‘La donna del mare’. Ma ormai sono un po’ troppo grandina. Lo dico anche perché io sono una donna di mare, che ama la libertà. Si può dire che sto quasi ogni giorno in acqua. Partecipo anche a delle gare, chiaramente di livello master, e ogni anno faccio a nuoto lo stretto di Messina".

Raimondo Montesi