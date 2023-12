Ecco "I Solisti di San Valentino", una serata tra musica e arte

Arte e Musica con "I Solisti di San Valentino" alla galleria Feu!Lab di viale Trieste 13. Un concerto di Natale, organizzato con l’associazione "Senzaspine" di Bologna e il quartetto di archi "I Solisti di San Valentino" per venerdì (dalle 19) nel nuovo spazio espositivo a due passi dalla stazione. "Questo straordinario evento – spiegano gli organizzatori – unisce l’eleganza delle arti visive e la bellezza della musica classica, offrendo al pubblico un’esperienza unica nel cuore delle festività natalizie. Il quartetto di archi "I Solisti di San Valentino", un ensemble noto per la sua maestria e il talento nel creare atmosfere avvolgenti attraverso le corde degli strumenti sarà ospite presso la galleria Feu!lab, già rinomata per la sua collezione eclettica di opere d’arte contemporanea, ed eseguirà brani di Pergolesi, Corelli, Vivaldi, Mozart e Rossini".

Il costo del biglietto è di 2 euro, per sostenere l’associazione e permettere la diffusione di eventi simili. Per maggiori informazioni: 328.7024853.