Ecco i “super“ quindici. C’è lo scapolo d’oro e il nipote di Piazzolla

LUCCA

Donne e uomini, diversi imprenditori, un’avvocata, un giudice, un batterista, un giornalista, un architetto, ma soprattutto figure di riferimento per la comunità dei Lucchesi all’estero. Compreso il nipote del celebre Astor Piazzolla. Ecco i 15 nomi che saranno premiati nella cerimonia dedicata al Premio ai Lucchesi che si sono distinti all’estero nel 2025, nell’ambito della professione e della valorizzazione dei legami con la terra d’origine. I riconoscimenti saranno consegnati sabato 13 settembre alle 16.30 durante la 52esima cerimonia di conferimento del premio nato grazie all’iniziativa della Camera di commercio e dell’associazione Lucchesi nel Mondo (la prima cerimonia di assegnazione dei riconoscimenti risale al 1971).

Per i “Lucchesi che si sono distinti all’estero”, ecco l’elenco premiati 2025:

1. John Amabile (Glasgow, Scozia, originario di Gallicano, interior designer, anche volto noto in tv nel programma “Better Homes“. Nel 2002 il quotidiano The Scotsman lo ha nominato uno dei 10 scapoli più desiderabili della Scozia.)

2. Elena Chiesa Onesti (figura di rilievo nella comunità italo-americana di Chicago, Illinois, USA, nata a Barga, figlia di Giuliano e Iole Chiesa ed è nota per il suo impegno nella promozione della cultura italiana).

3. Benjamin Coats (Alameda, California, USA, originario del quartiere di San Filippo, giudice della Corte Superiore della California, figura di spicco nel ppanorma giuridico californiano).

4. Fabrizio Lencioni (Germiston, Sud Africa, originario di Porcari, imprenditore e manager di grande esperienza, specializzato nella gestione delle operazioni di scommesse sportive e nello sviluppo di reti in franchising. La sua carriera si è sviluppata principalmente nel continente africano dove ha ricoperto ruoli di vertice in diverse aziende).

5. Patricia Maltagliati (medico a Washington, Maryland, USA, originaria di Altopascio, prima è stata insegnante di matematica alla McDonough High School e ha allenato squadre di basket).

6. Horacio Raúl Mannelli (Mar del Plata, Argentina, originario di Massa Sassorosso, educatore e tecnico, figlio di Aladino Mannelli, nato nel 1921 e veterano della seconda guerra mondiale, e di Sara Domini).

7. Marisa Mitchell (Londra, originaria di Roggio, in Garfagnana, lavora per il National Health System – NHS del Regno Unito, ha iniziato a lavorare a 12 anni in una pescheria gestita dal nonno Giovanni e ha lavorato anche presso la Industrial Bank of Japan, particolarmente dedita a trsmettere l’eredità culturale italiana alla pressima generazione anche attraverso la figlia Annabella).

8. Lawrence “Larry” Nibbi (San Francisco, California, originario di Carraia, Capannori, imprenditore nel settore delle costruzioni nella Bay Area di San Francisco, figlio di Marino e Lorenzina Nibbi che emigrarono negli Stati Uniti nel 1938 , prima a Chicago poi a San Francisco).

9. Joseph “Joe” Pacini (Chicago, Illinois, USA, originari di Lucchio, Bagni di Lucca, imprenditore nel settore immobiliare di successo a Chicago, inizò lavorando nel settore delle statuette in gesso e marolina poi intraprese la carriera nel settore immobiliare acquistando il suo primo edificio con 49 appartamenti e 7 negozi)

10. Daniel “Pipi” Piazzolla (Buenos Aires, Argentina, nipote del celebre bandoneonista Astor Piazzolla originario di Massa Sassorosso, batterista, compositore e docente, ha iniziato studiando pianoforte ma è stato il ritmo delle “murgas“ nei campi da calcio di Buenos Aires a farlo innamorare della batteria. Ha studiato con maestri di fama internazionale e nel 1999 ha fondato il gruppo jazz Escalandrum che ha pubblicato oltre 15 album.)

11. Catherine Michele Stefani (San Francisco, California, USA, di origini lucchesi, avvocata e politica statunitense è anche nota per il suo impegno nella prevenzione della violenza armata, ha promosso leggi più severe sulla sicurezza delle armi).

12. Carlo Travaglini (Melbourne, Australia, nato a Licciana Nardi, Massa Carrara, imprenditore nell’ambito dell’import di vini e liquori. Ha ricevuto una formazione in seminario fino all’età di 18 anni poi ha seguito il fratello in Austriali e qui ha fondato la sua azienda) - Premio dedicato agli emigrati residenti all’estero, originari delle province di Pisa e Massa-Carrara

13. GianCarlo Federighi Toti (Burgos, Spagna, nato a Santa Maria a Monte, Pisa, ingegnere e imprenditore) - Premio dedicato agli emigrati residenti all’estero, originari delle province di Pisa e Massa-Carrara

14. Giancarlo Del Vita (lucchese di Columbus Ohio, Usa, architetto e designer di rilievo internazionale, con una carriera che si è sviluppata tra l’Italia e gli Stati Uniti) – Premio alla memoria

15. Ronnie Convery (Glasgow, Scozia, figura di spicco nel panorama culturale e istituzionale scozzese, giornalista e autore affermato con una lunga carriera nella stampa e tv sia nel Regno Unito che in Italia). A lui va il Premio Giovanni Martinelli in ricordo dell’ex sindaco di Lucca per il suo impegno nella promozione della comunità italo-scozzese e nella comunicazione ecclesiastica.

Le attività dell’associazione Lucchesi nel Mondo sono sostenute dal Ministero della Cultura, dal Comune di Lucca - ViviLucca, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca, dalla Camera di Commercio Toscana Nord Ovest e dai Comuni che sono soci dell’associazione tra cui Pescaglia, dove ha sede il Museo Pucciniano di Celle.

Laura Sartini