"Ecco i temi ambientali Il nuovo sindaco non se li dimentichi"

"Le Associazioni Ambientaliste di Ancona prendono atto dei risultati elettorali che vedono eletto sindaco della città Daniele Silvetti, per conto delle liste di centrodestra e di alcune liste civiche. Mai come in queste elezioni amministrative le problematiche ambientali sono state al centro del dibattito pubblico ed hanno visto la adesione di cittadini e l’attenzione dei candidati a sindaco. Dopo l’incontro pubblico organizzato dalle Associazioni Ambientaliste il 13 aprile scorso, vi è stata una larga sottoscrizione volontaria di impegno da parte di quasi tutti i candidati sui punti proposti. Li ricordiamo di seguito:

1) Mobilità

Avvio di un processo di sostenibilità rispetto al tema della mobilità, metropolitana di superficie, più ZTL in centro, diminuzione del traffico privato in città con maggior utilizzo del mezzo pubblico “green”, aree di rispetto nelle strade vicino alle scuole.

2) Verde

Maggior aumento possibile della presenza di verde nel centro storico ed al porto ed impegno affinché tutti i singoli alberi o alberature del centro storico siano mantenuti e, ove è stato o sarà necessario l’abbattimento, siano rimpiazzati con un numero adeguato, che sia creato un bosco urbano e azzerato il consumo di suolo, che sia rispettata la L. 102013 per nuovi nati, che venga effettuato il censimento del verde, il rapporto sul verde, che sia approvato il regolamento del verde urbano e predisposto il piano del verde.

3) P.I.A.

Valutati i risultati del Pia, proseguimento dello studio e adozione dei provvedimenti conseguenti, incremento della rete di monitoraggio per la qualità dell’aria, in particolare nelle aree più a rischio quale ad esempio il porto.

4) Porto

Spostamento del porto commerciale verso la banchina Marche con la realizzazione della penisola, a tutela del porto storico e della sua riappropriazione da parte della città, contrarietà alla realizzazione del porto crocieristico al molo Clementino.

5)Amp

Creazione dell’area marina protetta (Amp) del Conero e preoccupazione per la riduzione delle spiagge libere.

Sarà ora impegno delle Associazioni che non hanno appoggiato alcun candidato sindaco, verificare che la nuova amministrazione comunale tenga fede agli impegni assunti dal nuovo sindaco, che ha sottoscritto i primi quattro punti con i cittadini, non prendendo impegni per la realizzazione della AMP che invece resta tra le nostre priorità future".

Le associazioni ambientaliste