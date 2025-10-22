Ecco i voli di continuità: "L’aereo? Città di Ancona. Da qui in tutto il mondo"

di Giacomo Giampieri

Ingegnere Luigi Vallero, general manager Italy di Dat. Quali sono le sue prime impressioni?

"Molto positive. Nelle ultime settimane siamo entrati a contatto con la realtà marchigiana e abbiamo subito notato come sia estremamente dinamica, desiderosa di collaborare e fare in modo che questo servizio venga svolto per quello che dev’essere. Ovvero, servendo il territorio e collegando bene Ancona con i punti di riferimento nazionali, come gli aeroporti di Roma e Milano. Siamo rimasti colpiti dal fatto che le stesse principali associazioni o categorie che abbiamo incontrato siano interattive, attente. Ci rende contenti e ci motiva perché ci fa capire che dovremo essere all’altezza delle aspettative che ci sono. Serviremo degnamente il territorio. Una regione fortemente imprenditoriale, dove abbiamo trovato gente disponibile e con voglia di fare: siamo in sintonia".

Il modello di "continuità" che operate in Sicilia può essere replicato nelle Marche, sebbene con target di viaggiatori potenzialmente differenti?

"Dal punto di vista dei passeggeri il target sì, come dice lei, è diverso, perché i marchigiani hanno esigenze diverse. Che richiedono altri tipi di prodotti. Ma noi siamo in grado di poterli offrire, anche forti del fatto che abbiamo già nel nostro portafoglio di rapporti una serie di accordi interlinea con alcune compagnie internazionali e stiamo dialogando anche con il vettore di riferimento nazionale. Sono ottimista rispetto al fatto che nell’arco di qualche settimana potremo offrire interlinee per raggiungere altre destinazioni".

Per capirci: partire da Ancona, con un unico biglietto, passando per Roma e Milano, per arrivare nel mondo.

"E con un biglietto che acquisti con tariffa interlineata si hanno una serie di comodità importanti. La prima è nella tariffa stessa del biglietto con due vettori partner, che non è una somma ma è combinata. C’è già qualche forma di risparmio. Poi il bagaglio imbarcato ad Ancona e ripreso al raggiungimento della destinazione finale. Per arrivare, probabilmente, anche ad un’unica carta d’imbarco emessa fin da subito dallo scalo di partenza o, eventualmente, da aggiornate nell’area di transito dedicata per ricevere la carta di prosecuzione. Prevede, infine, alcune garanzie accordate nel caso in cui un vettore abbia ritardi e questo produca la perdita del volo".

Torniamo, però, alla continuità: biglietti già in vendita?

"Sì. E, ricordo, prevederanno tariffe dedicate per i marchigiani. Oltre ad offerte promozionali che abbiamo studiato per la fase di lancio".

Capitolo rotazioni bigiornaliere su Linate e Fiumicino: pensa siano state individuate le soluzioni migliori possibili?

"Al momento sì, ma potremmo avere degli operativi più snelli ad inizio del prossimo anno. Ci servirà questa fase per verificare anche come il traffico viene gestito altrove e, non appena avremo il primo storico, potremmo ragionare su eventuali rivisitazioni degli orari. Non escludiamo di poter anticipare un pochino il primo volo per Milano al mattino".

Ci tolga una curiosità: ci spiega quel "Dat Voli delle Marche"?

"Guardi, come fatto per i Voli di Sicilia, è una sorta di nome di riferimento che diamo. Un marchio non ufficiale a bordo. La stessa cosa fu fatta quando furono attivati i collegamenti tra la Danimarca e le isole danesi. Così, quando siamo arrivati in Sicilia, ci piaceva questo nome e lo abbiamo coniato per dare una connotazione territoriale, che identificava il servizio. E nelle Marche replichiamo lo stesso concetto".

È vero che l’aereo con il quale opererete si chiamerà ‘Città di Ancona’?

"Vero, ma non chiedetemi altre anticipazioni – sorride Vallero –. Posso solo dirvi che a bordo promuoveremo una rivista, come facciamo in Sicilia, che si chiamerà Inflight Voli delle Marche: un’occasione per promuovere il territorio. Per tutto il resto, ci vediamo il 3 novembre all’inaugurazione del volo".