Ecco il Biscotto del Pellegrino nella Casa Hermes

Si chiama il Biscotto del Pellegrino ed è la novità del Natale 2023 della loretana Casa Hermes. Nel corso dei saluti per le festività natalizie da parte del consiglio d’amministrazione ai dipendenti sono state consegnate le confezioni di biscotti voluti dalla Fondazione Opere laiche, realizzati dall’istituto alberghiero Einstein-Nebbia e prodotti e distribuiti dalla cooperativa sociale Frolla, realtà pasticciera nata nel 2019 che dà lavoro a ragazzi con disabilità. Un dolce nuovo che tiene insieme dal punto di vista gastronomico sia i prodotti del territorio sia, più in generale, realtà importanti che su di esso lavorano. "È un prodotto a filiera chiusa – spiega il presidente della Fondazione Federico Guazzaroni – che ci consente di essere vicino alla realtà del territorio con cui individuare progetti nuovi sempre fecondi per esso. In generale, la consegna dei pacchi ai nostri dipendenti, circa 100, rappresenta un momento molto intenso di gioia". Presente anche l’arcivescovo monsignor Fabio dal Cin che ha detto: "Queste opportunità siano particolarmente importanti perché favoriscono principi di serenità ed inclusione soprattutto delle persone più fragili e quindi più esposte. Si tratta di occasioni in cui crescono i rapporti tra le comunità e il desiderio di partecipazione al bene altrui".