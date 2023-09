Ecco "Il buono d’Italia", presenti anche le regioni Piemonte e Sicilia

Nord e Sud si incontrano al Centro con l’iniziativa "Il buono d’Italia" organizzata dall’Accademia del Vivere divino in collaborazione con il Comune di Offagna e inserita nella storica Fiera del Colombaccio. La novità della partecipazione di due regioni italiane, Piemonte e Sicilia, nello specifico dalle delegazioni di Castagnole delle Lanze in provincia di Asti e Valledolmo nel palermitano porterà una ventata di novità, oltre all’eccellenza dei prodotti tipici dei territori, da oggi a domenica in centro storico. Come prima giornata il programma prevede alle 16.30 alla cantina Vigna della Cava seminari sul vino con degustazione gratuita organizzati da Copagri Marche e alle 21 alla chiesa del Ss. Sacramento la presentazione del libro di Andrea Bevilacqua "Marche viaggiando. La Riviera del Conero e i colli dell’Infinito". Domani dalle 14 apertura della mostra mercato e di sera stand gastronomici con intrattenimento musicale in piazza, tutto in replica domenica che accoglie nella sala consiliare alle 9.30 il seminario online con il professor Sergio Saia dell’Università di Pisa su "Carne coltivata e carne d’allevamento: pro, contro e opportunità" e alle 16.30 all’azienda Agraria "La Lavanda di Donatella" di Offagna sulle piante officinali.