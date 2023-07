Ecco il Calvisano (Brescia): preso anche il pilone Triunfo, obiettivo risalire al più presto

CALVISANO (Brescia)

Sta prendendo una fisionomia sempre più definita il Rugby Calvisano che lancerà la sua sfida al prossimo campionato di serie A. La società del presidente Mariano Bandera ha annunciato un nuovo importante innesto, visto che Pietromarco Triunfo è ufficialmente un giocatore giallonero. Nato a Trento nel 2002 l’ultimo elemento in ordine di tempo messo a disposizione degli allenatori David Dal Maso e Mattia Zappalorto può giocare sia come pilone destro che sinistro e proviene da una stagione nel Top10 nelle fila del Mogliano Veneto. Triunfo, che ha praticato pure il nuoto, ha messo subito in mostra una grande voglia di fare: "Ho scelto Calvisano perché ha una storia rugbistica molto importante. Il nuovo progetto mi ispira, sono carico e voglio dare il massimo per riportare il Calvisano dove merita".

Il febbrile lavoro del direttore dell’area tecnica Gabriele Morelli sta dunque trasmettendo un volto sempre più chiaro alla nuova compagine giallonera. Linee guida che hanno portato all’arrivo nella Bassa di tre giocatori di rilievo dai Centurioni (Gabriele Berardi, terza linea del ’95, Alessandro Florio, pilone del ’96, e Gabriele Bronzini, estremo del ’95), ma anche all’approdo in giallonero di due trequarti, bresciani doc, come Luca Sardo (2000) e Daniele Nava (2001). Il reparto dei trequarti potrà contare anche su due elementi eclettici come Giacomo Romei, 2003 ex Perugia, e Leonardo Raveggi, 2001 ex Cus Milano. Luca Marinoni